Una gomma rovina la gara di Bagnaia (che resta leader)

BARCELLONA – Una gara più difficile del previsto per Francesco Bagnaia quella che si è appena conclusa al Montmelo. Il pilota torinese del team Sky Vr46, davvero consistente durante tutto il weekend, in gara non riesce a lottare per le posizioni di testa, a causa di uno pneumatico difettoso, e taglia il traguardo all’ottavo posto.

Un vero peccato

Scattato dalla quarta casella dello schieramento, fin dai primi giri fatica a tenere il ritmo del gruppo dei più forti per un’imprevista perdita di aderenza. In lotta per le posizioni ai limite della top 10 fin sotto la bandiera a scacchi, centra un ottavo posto che gli permette di conservare la leadership in campionato (119 punti) con un solo punto di margine su Miguel Oliveira, secondo oggi dietro a Fabio Quartararo al primo successo in carriera. «Non è stata la gara che mi aspettavo – si rammarica Bagnaia – Siamo partiti, come previsto, considerate le temperature, senza spingere troppo per evitare di consumare la gomma posteriore. Purtroppo, dal quarto giro, ho iniziato a perdere aderenza, ho capito che c’era qualcosa che non andava sulla gomma dietro e ho davvero fatto fatica a finire la gara. Ho cercato di gestire la situazione nel migliore dei modi per tagliare il traguardo e raccogliere punti per il campionato. Siamo stati competitivi per tutto il weekend ed è difficile accettare di non aver potuto lottare per le posizioni di testa a causa di una gomma difettosa».