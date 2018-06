Lorenzo si è sbloccato: è il più veloce anche a Barcellona

BARCELLONA – Jorge Lorenzo ha chiuso al primo posto la giornata di apertura del weekend di gara a Barcellona, in programma questo fine settimana sul circuito di Montmeló. Il pilota spagnolo della Ducati, che questa mattina aveva fatto segnare il terzo crono, ha girato con un ottimo ritmo nella sessione del pomeriggio e, verso fine turno, ha ottenuto il tempo di 1:38.930 che gli vale la prima posizione provvisoria. «Abbiamo iniziato molto bene questo Gran Premio di Catalogna e abbiamo dimostrato di avere una base molto competitiva – afferma Por Fuera – Il tracciato è cambiato, però le mie sensazioni sono molto buone, e in più il Montmeló è sempre stato uno dei circuiti in cui riesco a sfruttare meglio il mio stile di guida. Fin dal test di qualche settimana fa eravamo convinti di poter essere molto veloci e lo abbiamo confermato sia questa mattina che nel pomeriggio, quando abbiamo anche girato con un ottimo passo gara. Dobbiamo continuare così domani per provare ad ottenere la prima fila, che sarà molto importante per la gara».

Anche Dovizioso tra i primi

Quarto tempo per Andrea Dovizioso, che questa mattina aveva chiuso le prime prove libere al secondo posto. Il pilota romagnolo ha fatto segnare il crono di 1:39.443 verso la fine del secondo turno, montando come quasi tutti gli altri piloti un set di pneumatici morbidi per il giro lanciato. «Non è stata una giornata molto facile perché, anche se con il nuovo asfalto la pista è molto più divertente, l'aderenza è anomala e dovremo lavorare bene per essere a posto per la gara – spiega Desmodovi – Il comportamento delle gomme è abbastanza strano e non è facile gestire la moto, però abbiamo una buona velocità e siamo tra i più veloci, per cui sono contento di come è andata oggi».