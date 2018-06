Navarro, buone le seconde libere

BARCELLONA – Il venerdì del Gran Premio di Catalogna non inizia nel migliore dei modi per Jorge Navarro che nella prima sessione libera di questa mattina è stato vittima di un incidente, senza conseguenze per lui, che lo ha però di fatto allontanato dalla pista per quasi mezz’ora.

Distacchi ridotti

Una scivolata alla curva 4 che ha compromesso la Kalex numero 9 del Team Federal Oil Gresini Moto2, con la squadra che ha però lavorato duramente per essere pronti nel pomeriggio. Con un anteriore più carico rispetto all’assetto del mattino, il pilota spagnolo ha potuto girare con continuità trovando il diciottesimo tempo di giornata a circa sei decimi dalla pole provvisoria. «Alla fine è stata una giornata positiva nonostante una mattinata difficile – commenta Jorge – Siamo partiti con un assetto molto simile a quello del Mugello, ma senza feeling ho perso la moto alla curva 4. Non ero al limite, ma la caduta è arrivata e ci ha tolto tutta la sessione del mattino. Nelle seconde prove libere siamo andati in crescendo facendo il miglior giro con gomma usata e con qualche modifica interessante sul finale di sessione che ci ha dato la giusta direzione per domani». Fondamentali diventano quindi le terze libere per ritrovare al 100% il feeling con la moto e lanciarsi nelle qualifiche del GP di casa, importantissimo per Navarro e per il team.