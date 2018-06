Toyota Aygo, restyling e prezzi della piccola giapponese

ROMA – La nuova Aygo conserva la sua iconica firma X frontale, ma è stata trasformata da una grafica bidimensionale in un elemento architettonico tridimensionale più potente. Il nuovo design frontale incorpora una rivisitazione dei gruppi ottici Keen Look, con luci diurne integrate che rafforzano ulteriormente l’aspetto accattivante di Aygo. La sezione inferiore racchiude la griglia anteriore, enfatizzando la stabilità e l’agilità intrinseca di una vettura compatta, mentre gli inserti sotto i gruppi ottici, disponibili in nero, nero lucido oppure argentati, accentuano la presenza su strada della vettura. Di profilo, la forma tridimensionale dell’anteriore va a coniugarsi con le nuove lenti esterne inserite nei gruppi ottici, che collegandosi visivamente al posteriore della vettura offrono la sensazione di uno straordinario dinamismo. Nella parte posteriore, le nuove luci diurne a Led conferiscono alla nuova Aygo un look sofisticato ed immediatamente riconoscibile. L’esclusiva firma visiva crea la percezione di un abitacolo compatto collocato sopra dei paraurti più larghi e ribassati rispetto al modello uscente, enfatizzando la stabilità della vettura e il suo aspetto ben piantato a terra. Il nuovo stile esterno viene completato dalla scelta tra otto colori, due dei quali completamente nuovi (Rich Blue metallizzato in arrivo per ottobre e il Magenta Splash metallizzato, esclusivo per l’allestimento x-cite) ed esclusivi coprimozzo con cerchi da 15 pollici. A bordo, il nuovo quadro strumenti dispone di grafiche tutte nuove, con un effetto ancora più tridimensionale e una nuova illuminazione. L’adozione del nuovo schema cromatico, che coniuga i colori Quartz Grey e Piano Black, assicura agli interni una qualità Premium, accanto ai nuovi tessuti per i sedili, creati appositamente per i diversi allestimenti.

Più efficiente e divertente

La nuova Aygo assicura una performance tutta nuova, con una dinamica di guida ulteriormente migliorata che garantisce la massima agilità nella guida urbana e un’efficienza ai vertici della categoria. ll pluripremiato motore Vvt-i da 998 cc, 3 cilindri, 12 valvole Dohc di Toyota è oggi conforme agli standard Euro 6.2 relativi alle emissioni. Il motore è stato rivisto per abbinare il giusto bilanciamento tra consumi e potenza a livelli di coppia ottimali anche con i regimi del motore più bassi, offrendo un’esperienza di guida unica anche nei contesti urbani. Affinamenti che consentono all’unità di sviluppare 53 kW (72 cavalli) a 6.000 giri/min. e 93 Nm di coppia a 4.400 giri/min. La nuova Aygo garantisce un’accelerazione 0-100 km/h in 13,8 secondi, con una velocità massima di 160 km/h. La versione standard ottiene consumi pari a 24,4 km/l, che si traducono in emissioni di Co2 pari a 93 g/km. Anche il confort di bordo è stato migliorato attraverso l’utilizzo di nuovi materiali fonoassorbenti posizionati dietro la plancia, per isolare il rumore proveniente dal motore, e nei montanti anteriori, pannelli porta e pianale posteriore, per isolare i rumori provenienti dal fondo stradale.

Prezzi

La nuova Aygo è già in vendita in tutte le concessionarie a partire da giugno con un listino a partire da 11.850€ per la versione x-cool 3 porte. L’offerta con cui si posiziona propone per tutti gli allestimenti stesso anticipo e rata a 125 euro al mese con Pay per Drive.