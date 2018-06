Dovizioso vs Lorenzo vs Petrucci vs Bayliss...: la gara dei campioni Ducati

BOLOGNA – A pochi giorni dalla conferma sulla presenza dei piloti Ducati MotoGP e Superbike al Wdw2018, arriva un'altra eccitante notizia a rendere l’appuntamento assolutamente imperdibile: la corsa dei campioni. Sabato 21 luglio i piloti Ducati diventeranno protagonisti di un’entusiasmante sfida sul tracciato del Misano World Circuit in sella alle Panigale V4 S, preparate appositamente in un'edizione limitata con configurazione da corsa. Uno spettacolo emozionante per tutti gli spettatori, grazie anche ad un sorvolo acrobatico delle Frecce tricolori sulla griglia di partenza poco prima della gara.

I partecipanti

Saranno dodici i protagonisti, portacolori delle Rosse di Borgo Panigale di oggi e di ieri, ad animare una sfida senza precedenti: campioni della MotoGP e della Superbike come Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Danilo Petrucci, Jack Miller, Chaz Davies e Marco Melandri, ma anche fuoriclasse che hanno fatto la storia di Ducati come Troy Bayliss. Una gara entusiasmante, con tanto di prove libere, e l'opportunità per una selezione di partecipanti al Wdw di vivere in prima persona il fascino della griglia di partenza. Un’esperienza unica, che solo Ducati è in grado di regalare, e che rappresenta un motivo in più per non perdere la decima edizione del World Ducati Week.

Il programma

In calendario dal 20 al 22 luglio, l’evento è pronto ad accogliere le migliaia di ducatisti e appassionati motociclisti in arrivo da ogni parte del mondo, che affolleranno la Riviera Adriatica e Misano durante il weekend. La prevendita dei pass di ingresso procede a gonfie vele e per assicurarsi un posto è possibile acquistare il proprio titolo d’accesso in diverse modalità.