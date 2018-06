La scheda: tutto ciò che c'è da sapere sulla gara di Barcellona

BARCELLONA – Da domani a domenica 17 giugno, appuntamento con il Gran Premio di Catalunya. Domenica alle 14 la gara della MotoGP preceduta alle 11 dalla Moto3 e alle 12:20 dalla Moto2. Classifiche combattute e una pista che ha regalato grandi emozioni nel corso degli anni: a Barcellona i piloti delle tre classi si daranno battaglia su uno dei circuiti più affascinanti del Motomondiale. Ben cinque italiani nella top 7 provvisoria di Moto3 proveranno a conquistare il successo in terra catalana; mentre, in Moto2, Francesco Pecco Bagnaia dello Sky Racing Team VR46 guarda tutti dall’alto e proverà a tornare alla vittoria. Dopo la caduta di Marquez al Mugello, in MotoGP, il dominio dello spagnolo non è più così scontato: Valentino Rossi, secondo in classifica generale, e le Ducati di Dovizioso e del redivivo Lorenzo proveranno ad accorciare ulteriormente il distacco dal fenomeno di Cervera. Appuntamento domani con la conferenza stampa dei piloti, alle 17. Venerdì 15 giugno, la giornata sarà dedicata alle prime due sessioni di prove libere (dalle 8:55 alle 16). Sabato, dopo le ultime sessioni di libere (sempre dalle 8:55), appuntamento con le qualifiche: alle 12:30 la Moto3, alle 14:10 la MotoGP e alle 15 la Moto2. Domenica 17 giugno, alle 11 la gara di Moto3, alle 12:20 la Moto2 e alle 14 la MotoGP.

La pista

Dopo Francia e Italia la MotoGP torna in Spagna per il GP Catalogna, settimo appuntamento del Mondiale 2018, in programma dal 15 al 17 giugno al Montmelò. Delle quattro gare iberiche, questa è la vera gara di casa per Maverick Viñales, Marc Marquez e Dani Pedrosa, cresciuti a pochi km dal tracciato. La prima pietra del circuito è stata posata nel febbraio 1989 ed è stato inaugurato il 10 settembre 1991 con una gara d’auto del campionato spagnolo turismo. La classe 500 vi è approdata nel 1992 e per quattro edizioni vi ha corso il GP Europa, per poi adottare in seguito la denominazione attuale di GP Catalogna. Lungo 4.727 metri, presenta cinque curve a sinistra e otto a destra e vanta un rettilineo principale di 1.047 metri di lunghezza. Grazie ad esso, in passato le MotoGP hanno qui realizzato numerosi record di velocità. A partire dal 2017, dopo la modifica apportata alle curve 14 e 15, le MotoGP utilizzano lo stesso layout della Formula 1. Considerato uno dei tracciati migliori dell'ultima generazione, il Circuito di Catalunya può accogliere oltre 100 mila spettatori. Quest’anno il tracciato è stato modificato di nuovo, tornando alla sua consueta configurazione di 13 curve con l’eliminazione delle chicane prima dell’ultima curva.

I dati

Giro più veloce: tracciato modificato

Record del circuito: tracciato modificato

Miglior pole: tracciato modificato

Velocità massima: tracciato modificato

Lunghezza pista: 4,7 km

Lunghezza gara: 24 giri (113,4 km)

Curve: 13 (5 sinistra, 8 destra)

Così nel 2017

Podio: 1° Dovizioso (Ducati), 2° Marquez (Honda), 3° Pedrosa (Honda)

Pole: Pedrosa (Honda), 1:43.870 (161,336 km/h)

Giro più veloce: Folger (Yamaha), 1:45.969 (158,140 km/h)

Gli orari

Giovedì 14 giugno

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 15 giugno

Ore 8:55: Moto3 - prove libere 1

Ore 9:50: MotoGP - prove libere 1

Ore 10:50: Moto2 - prove libere 1

Ore 13:05: Moto3 - prove libere 2

Ore 14: MotoGP - prove libere 2

Ore 15: Moto2 - prove libere 2

Sabato 16 giugno

Ore 8:55: Moto3 - prove libere 3

Ore 9:50: MotoGP - prove libere 3

Ore 10:50: Moto2 - prove libere 3

Ore 12:30: qualifiche Moto3

Ore 13:30: MotoGP - prove libere 4

Ore 14:10: qualifiche MotoGP

Ore 15: qualifiche Moto2

Ore 17:30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 17 giugno

Ore 8:40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 11: gara Moto3

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 14: gara MotoGP