ZURIGO – Evento storico questo weekend: la prima gara automobilistica organizzata su un circuito in Svizzera dopo 64 anni. L’ePrix di Zurigo ha riscosso un enorme successo popolare e ha mostrato finalmente di che pasta è fatto il primo pilota Audi: Lucas di Grassi si è infatti preso il gradino più alto del podio con una gara amministrata perfettamente fin dall’inizio.

Rimonta e sorpasso

Partito dalla quinta posizione, dopo diciotto giri sul circuito cittadino attorno al distretto finanziario della città elvetica, di Grassi agguanta la Jaguar di Mitch Evans e la supera in rettilineo con tutta la potenza della sua Fe04 e-tron. Da quel momento in poi, non c’è più storia: il pilota del team Audi Sport, perfetto nel gestire la potenza delle batterie, diventa imprendibile e lascia ai suoi inseguitori il compito di giocarsi i punti necessari alla vittoria del campionato, quando mancano solo due gare alla fine. Prossimo appuntamento a metà luglio per la corsa doppia di New York.