Navarro, il salto di qualità arriverà in casa a Barcellona?

BARCELLONA – Un inizio di stagione ancora poco convincente per Jorge Navarro che dopo le belle top 10 di Losail e Austin, tra sfortuna e cadute, non ha ancora avuto modo di dimostrare le proprie potenzialità in sella alla sua Kalex numero 9.

Nuova chance

L’ultima uscita al Mugello non ha portato i risultati sperati a causa di una caduta nelle fasi iniziali di gara, ma i test del lunedì hanno dato nuove importanti indicazioni alla squadra. La simulazione di gara effettuata ha dimostrato la competitività del pacchetto Federal Oil Team Gresini e Montmeló sarà una nuova occasione per fare bene. «È sicuramente un Gran Premio speciale per me: due anni fa ho trovato la prima vittoria nel Mondiale lì, quindi sono buoni ricordi – spiega il pilota di casa – Arriviamo da tre gare difficili nelle quali il nostro potenziale è rimasto nascosto. Dobbiamo imparare dai nostri errori e rimanere positivi visto che siamo veloci, siamo in forma e non abbiamo mai smesso di lavorare. Sarò supportato da famiglia e amici e dobbiamo partire forte fin dal venerdì». Si riparte venerdì alle 10:55 su un tracciato che torna al suo tracciato storico e dove Jorge Navarro ha trovato la prima vittoria in carriera nel 2016 (Moto3) e il miglior risultato Moto2 (sesto).