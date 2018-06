Gresini riparte a Barcellona dal doppio podio in Moto3

BARCELLONA – Il doppio podio del Mugello lo scorso fine settimana ha inevitabilmente portato una ventata di freschezza ed entusiasmo nel box del Team Del Conca Gresini Moto3 che a Barcellona proverà a continuare sulla stessa linea di lavoro, puntando al massimo risultato con entrambi i suoi piloti. Jorge Martin partirà con i favori del pubblico casalingo e spera di bissare il fine settimana del 2017, dove trovò la pole e si giocò fino all’ultimo la vittoria (poi terzo al traguardo). L’obiettivo sarà trovare quella continuità di risultati che ha per ora minato questo inizio di stagione. «Abbiamo tanta voglia di tornare in pista e soprattutto a Montmeló dove sono sempre stato veloce e dove già il primo anno avevo fatto uno dei migliori risultati della stagione – ha commentato il pilota di casa – È un tracciato che mi piace, soprattutto perché si corre sul tracciato storico, che si adatta molto di più alle mie caratteristiche. Arriviamo dopo la grande vittoria in Mugello, ma anche in Catalunya le Ktm saranno pericolose, ma saremo pronti alla sfida».

Diggia a caccia della vittoria

Per Fabio Di Giannantonio sarà l’occasione per fare il salto di qualità su un tracciato, seppur sempre diverso, nel quale ha sempre chiuso nella top 10 ma dove ovviamente punta molto più alto. «Barcellona è particolare, soprattutto perché ogni volta che ci andiamo è una pista diversa – commenta Diggia – Da quando sono nel Mondiale non ho mai corso sullo stesso tracciato, e quest’anno torniamo al disegno originale, con più curvoni veloci e sarà interessante vedere come risponde la nostra Honda. Dopo un podio e una mezza vittoria, bisogna continuare su questo livello: mi sto allenando tanto per arrivare preparato fisicamente già il caldo sarà sicuramente un fattore da tenere in considerazione». Appaiati in classifica a tre e otto punti dalla leadership, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio inizieranno il fine settimana del settimo appuntamento mondiale a partire da venerdì 15 alle 9 con le prime libere del Gran Premio di Catalogna.