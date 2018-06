Activ Motor apre a Galliate la concessionaria Ducati: inaugurazione il 9-10 giugno

GALLIATE – I ducatisti delle province di Novara, Verbania, Biella e Aosta hanno finalmente un nuovo punto di riferimento. Apre infatti questo weekend a Galliate (NO) la concessionaria ufficiale Ducati targata Activ Motor, una realtà ormai consolidata per il mondo delle moto nel Nord Italia, con 30 anni di esperienza alle spalle come partner di numerosi marchi. E anche questa nuova avventura colorata di rosso sarà lanciata in grande stile: con due giorni di iniziative e prove (sabato 9 e domenica 10 giugno), ai quali saremo presenti in prima fila noi del Diario Motori. Ospite d'onore dell'inaugurazione il nostro Paolo Beltramo, che incontrerà il pubblico presente oltre a garantire una copertura video dell'evento sulle pagine del nostro sito web.

In esposizione e in prova i modelli Ducati

Al centro dei due giorni, naturalmente, sarà la ricca gamma Ducati 2018, a partire da tutte le novità: Monster 821, Multistrada 1260, Panigale V4, Scrambler 1100. Senza dimenticare i modelli ormai affermati come SuperSport, Hypermotard, XDiavel, Monster 797, Multistrada 950 e 1200 Enduro e la famiglia Scrambler al gran completo. Oltre trenta di questi nuovi modelli della line-up saranno anche a disposizione per prove e test ride.

Giochi, musica e avventure

Ma non è finita: domenica 10 giugno, infatti, è stata organizzata anche una speciale caccia al tesoro i cui partecipanti dovranno giocare rigorosamente in sella alla propria moto. Con l'aiuto di una cartina e di alcuni indizi saranno chiamati a percorrere un itinerario nell'affascinante scenario dei laghi d'Orta e Maggiore, individuando i punti previsti dal percorso e documentandoli con le foto del proprio bolide. Tutti gli equipaggi che ci riusciranno saranno premiati a fine giornata. Chi invece preferirà rimanere nella sede Activ Motor di via Novara 9 a Galliate non avrà comunque modo di annoiarsi: cibo, dj set a cura di SMSRADIO e tante sorprese garantiranno grande divertimento a tutta la piazza!

Motociclismo per passione

La storia di Activ Motor risale all'esperienza di Motosport Trabucco, fondata negli anni '20 da papà Piero Trabucco, la cui attività è stata poi ereditata dai figli Paola e Mario a fine anni '80. Un bel connubio tra tradizione familiare e gioventù (i due fratelli Trabucco sono infatti i concessionari più giovani d'Italia), dunque, che infatti ha portato al successo la realtà di Activ Motor, diventata la prima concessionaria ufficiale Suzuki per Biella. Il raggio d'azione si allarga nel 1997 anche a Vercelli, con l'arrivo di Yamaha, seguito da MV Agusta nel 2003 e Ducati nel 2009. Negli ultimi anni l'espansione di Activ Motor non si è certo fermata, anzi: nel 2016 è arrivata anche KTM e, nel 2017, la grande sede di distribuzione del marchio BMW per le province di Novara e Verbania.