Due Ducati con i colori della Lamborghini al Mugello

SCARPERIA – Alma Pramac Racing si veste dei colori di Lamborghini. Il team toscano, infatti, sarà domani in pista per il Gran Premio d’Italia con delle speciali livree disegnate per l’occasione dal Centro Stile Lamborghini e presentate ieri pomeriggio sulla pit lane del circuito del Mugello, davanti ai numerosi media e fan presenti, in quella che tanti considerano la più bella tappa del calendario di MotoGP. «Abbiamo avuto il privilegio e l’onore di essere ospiti nello spettacolare scenario della linea Urus per battezzare la stagione 2018 di MotoGP – racconta il team principal Paolo Campinoti – Ci piace quindi pensare di poter ricambiare mettendo in pista nel nostro GP di casa queste favolose Ducati Desmosedici con i colori di Lamborghini. Fino a questo punto la stagione ci ha regalato grandi soddisfazioni con Danilo e Jack. Vogliamo continuare su questa strada e dobbiamo farlo a partire da domani».

Giallo e nero

Stefano Domenicali e Paolo Campinoti hanno partecipato alla presentazione delle nuove livree delle Ducati Desmosedici GP con Danilo Petrucci e Jack Miller che per la cerimonia hanno indossato le tute con cui correranno domani. Insieme a loro tutto il management ed i tecnici del team hanno posato per le foto di rito con le uniformi dedicate. Dopo la presentazione ufficiale di Alma Pramac Racing 2018, andata in scena il 12 marzo all’interno della linea Urus della Manifattura Lamborghini, si consolida quindi il rapporto tra il team satellite di Ducati e la casa di Sant’Agata Bolognese. «Innanzitutto vorrei ringraziare Paolo Campinoti per questa bellissima opportunità – conclude il presidente e amministratore delegato del marchio automobilistico, Stefano Domenicali – Lamborghini è ambasciatore del made in Italy in tutto il mondo ed è un’azienda proiettata verso il futuro, con particolare attenzione ai giovani che sono anche nostri clienti. Pertanto credo che questa nostra presenza speciale nel mondo della Moto GP sia un’occasione perfetta. La livrea della Ducati Desmosedici GP di Alma Pramac Racing, disegnata dal nostro Centro Stile per la gara di domenica, ci rende particolarmente orgogliosi. A nome di tutta Automobili Lamborghini, un grosso in bocca al lupo a Petrucci e Miller, oltre naturalmente a tutta Ducati Corse, marchio a cui siamo legati per l’appartenenza allo stesso Gruppo, per un fantastico GP d’Italia».