Top 10 nel sabato del Mugello per Navarro

SCARPERIA – La seconda giornata del Gran Premio d’Italia, sesto appuntamento del campionato del mondo MotoGP, si è chiusa con un risultato positivo per Jorge Navarro che sul tracciato toscano ha sfiorato la terza fila nelle qualifiche ufficiali della classe intermedia.

Dentro i primi dieci

Lo spagnolo del Team Federal Oil Gresini Moto2 aveva faticato nelle sessioni libere di ieri e di questa mattina, non andando oltre la diciannovesima posizione, ma nella sessione importante ha saputo trovare un ottimo spunto nel finale, grazie anche al gran lavoro del team. «Giornata di lavoro intenso – racconta Jorge – Abbiamo provato tanto e sembra che qualcosa di buono sia venuto fuori. Basti guardare il miglioramento di un secondo dalla terza sessione di prove libere alla qualifica: credo si tratti di un passo importante. La moto è quasi pronta, posso migliorare a livello di guida, ma il pacchetto per domani è pronto direi». Il decimo posto permetterà a Navarro di attaccare le posizioni che contano e giocarsi la zona alta dei punti in un Gran Premio che potrebbe essere finalmente la svolta di una stagione fino ad ora complicata soprattutto dalle cadute eccessive. Domani la gara a partire dalle 12:20.