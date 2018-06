Valentino Rossi scatena la festa in Italia: è pole position!

SCARPERIA – Valentino Rossi fa esplodere di gioia le tribune del Mugello: a sorpresa è dell'idolo di casa la pole position del Gran Premio d'Italia. Il Dottore, che indossa oggi un casco tutto tricolore in onore della festa della Repubblica, ha staccato il nuovo record del tracciato toscano, andandosi a prendere quella partenza al palo che gli mancava dal 2016.

Indietro i duellanti iridati

Alle sue spalle completano la prima fila il ducatista Jorge Lorenzo e il suo compagno di squadra Maverick Vinales, a suggellare la prestazione di una Yamaha improvvisamente ritrovata in terra italiana. L'altro nostro pilota Andrea Iannone apre la seconda fila, davanti al suo connazionale Danilo Petrucci e al leader del Mondiale Marc Marquez, oggi solo ottavo dopo essersi prodotto nell'ennesimo salvataggio da una possibile caduta. Il suo inseguitore Andrea Dovizioso lo marca stretto, dalla settima piazza, davanti a Cal Crutchlow e Johann Zarco. Domani la MotoGP torna in pista alle 9:40 per il warm up, alle 14 il via della gara.