Navarro: «Dobbiamo darci una sistemata per domani»

SCARPERIA – La prima giornata al Mugello non è stata semplicissima per Jorge Navarro e per il Team Federal Oil Gresini Moto2, con lo spagnolo che non è andato oltre la diciannovesima posizione sulla tabella dei tempi di questo venerdì del Gran Premio d'Italia. Tra i più presenti in pista con quasi 40 giri nelle due sessioni odierne, Jorge Navarro ha chiuso con un miglior tempo di 1:53.268, ad oltre un secondo dal miglior tempo di Joan Mir. Per lo spagnolo numero 9 tanti piccoli dettagli a limare: su tutti trovare un miglior assetto per l’entrata in curva e per i cambi di direzione.

Molte complicazioni

«È stata una giornata relativamente complicata – afferma Navarro – Questa mattina appena uscito in pista ho subito notato che stavo facendo fatica a far segnare buoni tempi e le sensazioni non erano super: nonostante ciò abbiamo chiuso a otto decimi dalla vetta, non velocissimi ma nemmeno malaccio. Nel pomeriggio abbiamo provato alcune modifiche però non abbiamo trovato soluzioni interessanti. Per domani dovremo darci una sistemata perché ho problemi in entrata di curva, nei cambi di direzione noto la moto molto lenta e quando accelero perdo il controllo dell’anteriore. Insomma un giorno difficile, ma abbiamo tutto domani per migliorare». Ci sarà tempo domani, con le terze prove libere a partire dalle 10:55, e soprattutto con le qualifiche delle 15:05 in questo sesto appuntamento stagionale, fondamentale per il Federal Oil Gresini Moto2, alla prima gara di casa qui al Mugello.