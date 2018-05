Dovizioso spera nel Mugello: la rimonta inizia qui, come un anno fa?

SCARPERIA – La Ducati arriva all’Autodromo Internazionale del Mugello per il Gran Premio d’Italia, sesto round del campionato mondiale MotoGP 2018, che è da sempre una delle gare di maggior richiamo e prestigio del calendario. Per i piloti della Ducati questo sarà un appuntamento davvero speciale, visto che si tratta della gara di casa per la Rossa di Borgo Panigale. Nell’affrontare gli impegnativi saliscendi del bellissimo tracciato toscano, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, insieme a Michele Pirro, schierato per la prima volta quest’anno come wild card con la terza Desmosedici GP del test team, potranno certamente contare sul supporto dei tantissimi tifosi che affolleranno numerosi la tribuna Ducati alla curva del Correntaio. Andrea Dovizioso, che ha già partecipato a dieci edizioni del GP d’Italia, si è ormai abituato al caloroso tifo del Mugello e finalmente lo scorso anno si è aggiudicato la sua prima vittoria in casa, disputando una splendida gara. «È difficile fare previsioni per il GP d’Italia, perché quest’anno ogni gara fa storia a sé ma, anche se i nostri principali rivali sono stati velocissimi nel test di qualche settimana fa, noi abbiamo dimostrato di essere sempre molto veloci in gara e sicuramente saremo competitivi al Mugello – commenta Desmodovi – Lo scorso anno io e Petrucci abbiamo fatto la differenza per stare davanti e sono molto fiducioso perché quest’anno abbiamo dimostrato di essere veloci su quasi tutte le piste. Peccato per i tanti punti che abbiamo perso nelle ultime due gare, ma non ci dobbiamo pensare perché il campionato è ancora molto lungo».

Pokerissimo di vittorie per Lorenzo

Il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo detiene un record incredibile al Mugello, avendo vinto cinque nelle ultime sette edizioni, giungendo secondo in altre tre occasioni. «Arrivo al GP d’Italia con il massimo entusiasmo per ottenere un risultato positivo che confermi la giusta direzione in cui stiamo lavorando ultimamente – spiega Por Fuera – Ci manca poco per lottare per il podio, e abbiamo solo bisogno di un altro piccolo passo avanti per essere davvero competitivi: penso che al Mugello potremo riuscirci. Il test di Barcellona della scorsa settimana è andato molto bene e qui avremo qualcosa di nuovo per migliorare l’ergonomia della mia moto che penso possa aiutarmi a essere più costante durante l’intera gara. Il Mugello è un posto speciale, è tra i miei circuiti preferiti e su questa pista ho tanti bei ricordi. Sono pronto e davvero carico». Conclude il collaudatore Michele Pirro: «Finalmente, dopo tanti mesi, è arrivato anche per me il momento di scendere in pista nella MotoGP: correre in questo campionato è la cosa che mi piace di più e ringrazio come sempre la Ducati che mi ha dato l’opportunità di poter correre con la terza moto ufficiale qui al Mugello. Sarà una gara molto importante per noi, da tutti i punti di vista, e quindi cercherò di fare del mio meglio e dare il massimo supporto alla squadra, anche per quanto riguarda le informazioni. Sono davvero contento e non vedo l’ora di scendere in pista, perché è sempre una grande emozione correre davanti al pubblico di casa e ai tifosi Ducati». Il programma del Gran Premio d’Italia inizierà venerdì mattina con la prima sessione di prove libere alle 9:55, mentre la gara sulla distanza di 23 giri è prevista per domenica alle ore 14.