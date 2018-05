ROMA – Alessandro Zanardi ritorna al volante di un'auto da corsa: alla tappa del campionato turismo tedesco Dtm a Misano (25-26 agosto) il 51enne farà la sua apparizione alla guida di una Bmw M4 Dtm. L'organizzazione a cui fa capo Dtm, Itr, così come le altre case automobilistiche coinvolte nel Dtm, Audi e Mercedes-Benz, hanno dato il via libera all’ospite. Gli ingegneri della Bmw M Motorsport, che hanno lavorato con Zanardi in passato, stanno collaborando con lui per sviluppare un sistema che modifichi la Bmw M4 Dtm in base alle sue esigenze. La sua presenza alla gara del Dtm a Misano è un altro passo verso Daytona, dove il pilota italiano parteciperà alla 24 Ore di Daytona nel gennaio 2019.

Lungo avvicinamento

La preparazione di Zanardi come ospite d’onore per la gara inizierà questo fine settimana (dal 1 ° al 3 giugno), quando accompagnerà i team e i piloti Bmw Dtm all'Hungaroring vicino a Budapest, per familiarizzare con i dettagli delle procedure, strutture e processi nel Dtm. Nelle prossime settimane si prevedono anche la preparazione specifica e un test. Le date e le località saranno annunciate in un secondo momento. «Avere Alex Zanardi come ospite a Misano sarà una grande sensazione in una stagione Dtm che già si prospetta spettacolare – commenta il direttore sportivo Jens Marquardt – Per i fan, quello di Misano, sarà un fantastico weekend di gara con la prima volta che questo circuito ospita una gara del Dtm, la prima gara notturna del Dtm e la prima di Alex Zanardi, che come eroe locale contribuirà a rendere questo evento un’esperienza speciale per tutti. I nostri ringraziamenti vanno all'Itr e ai nostri colleghi di Audi e Mercedes-Benz per aver dato il via libera a questa partecipazione. I nostri ingegneri stanno mettendo a disposizione tutte le loro competenze e idee per lavorare alla modifica della Bmw M4 Dtm in modo da soddisfare le esigenze di Alex. Non vediamo l'ora di avere Alex nella nostra famiglia Bmw Dtm».

La prima con i tedeschi

Il pilota e ambasciatore del marchio Bmw ha già visitato numerosi eventi Dtm ed è stato più volte al volante di un'auto da corsa della categoria. Dopo aver vinto due medaglie d'oro ai Giochi paralimpici di Londra, Zanardi ha completato un test dai risultati impressionanti su una Bmw M3 Dtm modificata al Nürburgring nel 2012. Alla finale del Dtm 2015 a Hockenheim, Zanardi era al volante del taxi da corsa Bmw M4 Dtm. Tuttavia, questa è la prima volta che Zanardi partecipa ad una gara Dtm. «Siamo lieti di dare il benvenuto ad un ospite così famoso per il Dtm di Misano – dichiara il presidente degli organizzatori, Gerhard Berger – Alex Zanardi è molto popolare, non solo in Italia. Le sue straordinarie prestazioni atletiche, così come il suo costante ottimismo e la sua umanità, vanno ben oltre lo sport e hanno già ispirato milioni di persone in tutto il mondo. Alex approccia ogni progetto con grande passione. Per questo sappiamo che si preparerà per la sua partecipazione al Dtm in modo estremamente professionale e ambizioso, così da offrire una prestazione eccezionale al pubblico di connazionali. Benvenuto al Dtm caro Alex!».

Nuova tappa della carriera

Zanardi ha ottenuto successi alla guida di auto da corsa Bmw per molti anni. Nel 2003, a soli due anni dal suo incidente nella gara di Formula Cart al Lausitzring in cui ha perso entrambe le gambe, ha partecipato alla finale del campionato europeo turismo a Monza con una Bmw 320i specificamente riadattata alle sue necessità per la gioia dei fan. Il 2004 ha visto Zanardi gareggiare per l'intera stagione dell'Etcc e, tra il 2005 e il 2009, al campionato mondiale turismo con il Bmw Team Italy-Spain. Il 28 agosto 2005 Zanardi ha fatto scalpore a Oschersleben quando è diventato il primo pilota diversamente abile a vincere una gara del campionato del mondo. Ha ottenuto quattro vittorie nel Wtcc. Dal 2010, Zanardi si è dedicato alla sua seconda passione, il para-ciclismo. Anche in questa disciplina ha iniziato una carriera di successo, vincendo, ad oggi, un totale di quattro medaglie d'oro paraolimpiche e dieci titoli mondiali. Il 2014 ha segnato il ritorno di Zanardi in pista e lo ha visto gareggiare per l'intera stagione della Blancpain Gt Sprint Series con una Bmw Z4 Gt3 modificata. Successivamente, nel 2015, con Timo Glock e Bruno Spengler, ha partecipato alla 24 Ore di Spa-Francorchamps con una Bmw Z4 Gt3. Il trio ha lottato per la top five in classifica, ma un difetto tecnico li ha costretti a ritirarsi nell'ultima ora di gara. L'ultima gara ufficiale di Zanardi è stata il 16 ottobre 2016 come ospite nella finale di stagione del campionato italiano Gt al Mugello. Qui ha debuttato sulla Bmw M6 GT3 celebrando una clamorosa vittoria alla fine della gara di domenica. «Sono incredibilmente entusiasta di gareggiare con la Bmw M4 Dtm a Misano – spiega Alex – Ho sempre sognato di aggiungere l'esperienza Dtm al mio libro dei momenti migliori della mia carriera nel motorsport. Dtm è da molti anni una delle discipline motoristiche all’apice in termini di tecnologia per le corse automobilistiche, di velocità della vettura e di livello della competizione, che in questi giorni è più alta che mai. Le abilità dei piloti che gareggiano nel Dtm e la preparazione dei team sono, a mio avviso, valide come in Formula 1. Sono top di gamma e non si può ottenere di meglio. E d'altra parte è proprio questo ciò che mi preoccupa e mi farà quindi affrontare questa sfida con molto rispetto: sapere che sarà una delle sfide più difficili che abbia mai affrontato nella mia carriera agonistica. Sono davvero grato alla Bmw che mi ha offerto di avviare questo progetto e a tutti gli ingegneri di Monaco che stanno già preparando la macchina. Farò del mio meglio per non deluderli in un contesto così competitivo».