Aprilia carica per la sua gara di casa al Mugello

SCARPERIA – Il calendario 2018 del Mondiale MotoGP presenta alcune tappe particolarmente importanti per l'Aprilia. Una di queste è sicuramente la prima gara di casa per la squadra italiana, sul circuito toscano del Mugello. Pista vecchio stile, con tratti molto veloci e una staccata spettacolare alla fine del lungo rettilineo di arrivo. È la gara di casa che Aprilia ha preparato con una sessione di test utilizzata da Aleix Espargaró e Scott Redding per affinare l'assetto della RS-GP.

Le attese dei piloti

«I prossimi due GP sono molto importanti per me e per Aprilia – conferma il pilota spagnolo – Il Mugello è la gara di casa per il team, mentre poi andremo a Barcellona. Mi sono allenato duramente in preparazione di queste due gare, dobbiamo rimanere assolutamente concentrati. Si tratta di due circuiti estremamente veloci, dove ci servirà tutta la potenza disponibile. Abbiamo preparato le gare con una sessione di test su ciascuno dei due circuiti, il mio obiettivo è continuare a crescere mettendocela sempre tutta». Aggiunge il suo compagno di squadra inglese: «A Le Mans la sessione migliore del weekend è stata la gara e da questa base voglio partire. Spero di poter utilizzare i dati raccolti nei test del Mugello, dove le sensazioni erano state positive. Le condizioni saranno per forza di cose diverse ma voglio lavorare a testa bassa, portare avanti il programma di lavoro e vedere dove possiamo arrivare».