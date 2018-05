La Red Bull mette le ali, Ricciardo è «da pole position»

MONTECARLO – La leadership delle Red Bull sul tracciato di Montecarlo per il Gran Premio di Monaco si conferma nella prima giornata di prove libere. Il più veloce è l'australiano Daniel Ricciardo in 1:11.841 davanti all'olandese Max Verstappen (1:12.035). Terzo tempo per il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel (1:12.413) che precede la Mercedes di Lewis Hamilton (1:12.536) e l'altro ferrarista Kimi Raikkonen (1:12.543). Poi la seconda Freccia d'argento, quella del finnico Valtteri Bottas (1:12.642).

Festa Ricciardo

«Questo circuito è bellissimo ed è ancora meglio quando vado veloce come oggi». Parola di Daniel Ricciardo che ha fatto segnare il miglior tempo del giovedì, nuovo record del tracciato cittadino del Principato. «Anche con le Pirelli hypersoft sono stato molto veloce e l'1:11 che ho fatto degnare oggi mi dà una buona sensazione – aggiunge l'australiano della Red Bull – Spero di potermi giocare la pole, penso che abbiamo una buona opportunità. La Ferrari di solito è forte al sabato. La Mercedes non so se sia allo stesso livello nostro e loro, ma mi aspetto comunque una grande battaglia in qualifica», conclude Ricciardo. A quasi due decimi il suo compagno di squadra Verstappen.

(Fonte: Askanews)