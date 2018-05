Aprilia, Aleix Espargarò buon nono a Le Mans

LE MANS – Risultato positivo per Aleix Espargarò a Le Mans con la sua Aprilia RS-GP al nono posto dopo una bella battaglia. Partito in maniera non perfetta dalla dodicesima casella sullo schieramento, Aleix ha recuperato posizioni nella prima fase di gara stabilizzandosi (grazie anche ad alcune defezioni davanti) in settima posizione. Solo un fastidioso chattering gli ha impedito di resistere agli attacchi di Vinales e Crutchlow nel finale, mantenendo comunque la top 10 a ridosso degli avversari. «In partenza sono rimasto invischiato nella prima chicane perdendo diverse posizioni, così nei primi giri ho dovuto dare il massimo per recuperare terreno – racconta il pilota spagnolo – A quel punto non era più possibile riagganciarsi al primo gruppo di piloti e mi sono ritrovato a spingere da solo per tutta la gara: ho tenuto un buon ritmo sul piede del 1:33 basso, nonostante un forte chattering all’anteriore, mai avvertito prima durante il weekend, altrimenti penso che per qualche giro avrei anche potuto essere più veloce, attorno a 1:32 alto. Dopo un inizio di stagione sfortunato questo nono posto lo prendiamo come un punto di inizio, anche se non è certo il risultato che ci poniamo come obiettivo».

Redding a terra

Scivolato nel corso del decimo giro Scott Redding, mai incisivo sul tracciato francese durante il weekend e ansioso di riscatto in vista del Mugello. «È stato un fine settimana difficile, ma cerco di vederne i lati positivi: a differenza di quanto accaduto a Jerez, dove non avevo grip nei primi giri, qui all’inizio della gara mi sentivo abbastanza a mio agio con la moto – spiega l'inglese – Solitamente la situazione migliora col passare dei giri, per cui ero intenzionato a rimanere nel gruppo di piloti con cui ero in lotta per poi migliorarmi durante la gara. Purtroppo ho faticato a gestire la gomma anteriore e la mia caduta infatti è stata causata dalla perdita di aderenza all’avantreno. Sono deluso per come è andata a finire, ma sono contento di come stava andando in gara, dove ho avuto le migliori sensazioni di tutto il weekend».

Le parole dei boss

Commenta il responsabile corse di Aprilia, Romano Albesiano: «Il risultato ottenuto da Aleix avrebbe potuto essere migliore, ma siamo comunque soddisfatti: era importante portare a termine questa gara e ci siamo riusciti e complessivamente siamo stati protagonisti di un weekend di alto livello. Rispetto a Jerez abbiamo continuato a crescere e contiamo di riportarci rapidamente sui livelli della fine dello scorso anno, nonostante quest’anno il campionato sia più competitivo e difficile. La nostra crescita è continua e presto arriveranno anche risultati migliori. Anche Scott nonostante tutto ha dato qualche segno di miglioramento: ora ci spostiamo subito a Barcellona per due giorni di test, nei quali lavoreremo sodo anche con lui per permettergli di sentirsi più a suo agio». Conclude il team manager Fausto Gresini: «Aleix ha fatto una bella gara, avevamo bisogno di fare bene e di portare a casa punti importanti. Il risultato di oggi è importante per recuperare fiducia e presentarsi nella miglior forma possibile al Mugello. Una gara impegnativa che prepareremo con due giorni di test a Barcellona».