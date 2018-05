Bagnaia cala il tris: è sempre più in testa al Mondiale

LE MANS – Su uno dei tracciati che gli stanno più a cuore, Francesco Bagnaia centra la terza vittoria stagionale per lo Sky Racing Team VR46 e conferma la sua leadership nel campionato. Partito dalla pole position, grazie al tempo record segnato ieri in qualifica, Pecco ha imposto il suo ritmo per tutta la durata di gara e ha tagliato il traguardo, in solitaria, dopo una condotta davvero impeccabile. «Sono davvero contento: vincere la gara su una delle piste che preferisco è un bellissimo risultato che ripaga me e tutto il team per il lavoro fatto dopo la brutta caduta nelle prime prove libere – esulta il pilota torinese – Abbiamo continuato a fare progressi e abbiamo fatto un passo in avanti in ogni turno, soprattutto in qualifica. La gara è stata dura, ho cercato di imporre il mio ritmo, ma senza dimenticare di gestire il consumo della gomma posteriore nei primi giri per arrivare competitivo a fine gara. Ho vinto tre GP su cinque disputati fino ad ora, ho 25 punti di vantaggio sul secondo, ma non dobbiamo perdere la concentrazione».

Vantaggio rafforzato

Con i quattro podi conquistati in cinque gare disputate ora Bagnaia è in testa della classifica con ben 25 punti di vantaggio su Miguel Oliveira, secondo. «Un weekend praticamente perfetto per Pecco: la pole, una gara incredibile e una condotta senza errori – commenta il team manager Pablo Nieto – Un bellissimo risultato per tutto il team dopo la caduta di venerdì. Non abbiamo perso la concentrazione, abbiamo lavorato sodo per riuscire a capire come gestire la gara e oggi abbiamo conquistato altri importanti punti per il campionato».