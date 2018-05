Le Mans si conferma pista tabù per Jorge Navarro

LE MANS – Jorge Navarro lascia la Francia senza punti dopo un fine settimana davvero complicato sul tracciato di Le Mans. Per il secondo anno consecutivo lo spagnolo del Team Federal Oil Gresini Moto2 Team termina anzitempo una gara già di per se durissima complice una qualifica da dimenticare.

Troppe scivolate

Una caduta alla curva 8 a pochi giri dall’inizio del Gran Premio della classe intermedia eliminano di fatto Navarro dalla corsa, mentre lottava per restare nella zona punti. «C’è davvero poco da dire, questo fine settimana non siamo riusciti a rialzare la testa e praticamente salviamo solo le prime prove libere... – ha commentato Jorge – È un peccato perché anche oggi mi sentivo in forma, ma qualcosa non è andata per il verso giusto. Dobbiamo migliorare e non perdere la concentrazione, sapevamo che non era una pista troppo adatta a me, ma dopo i test di Aragon e la buona base trovata a Jerez puntavamo decisamente ad altri risultati». Quattro cadute in un fine settimana che non possono che far riflettere, ma che saranno certamente da stimolo in vista del prossimo appuntamento del Mugello tra meno di due settimane.