Qualifiche difficili per Navarro a Le Mans

LE MANS – Non migliora la situazione nel box del Team Federal Oil Gresini Moto2 con Jorge Navarro che oggi nelle qualifiche del Gran Premio di Francia non è andato oltre la quindicesima posizione, staccato di oltre un secondo dalla vetta dei tempi.

Tentativo di rimonta

Lo spagnolo, che somma tre cadute in due giorni, non ha avuto modo di ritrovare il feeling delle prime prove libere dove ha fatto segnare il miglior tempo del suo fine settimana. Un tempo che peraltro gli avrebbe permesso di partire una posizione più avanti rispetto a quella conquistata in qualifica oggi. «Un sabato complicato senza dubbio – commenta Navarro – Questa mattina sono sceso in pista con l’idea di ritrovare il feeling perso ieri con le due cadute, ma mi sono accorto subito che mancava qualcosa. Dalla prima sessione non siamo mai migliorati, mentre tutti gli altri hanno progredito. Non posso forzare l’anteriore, e quando lo faccio al minimo mi si chiude e non posso salvarlo ogni volta. Purtroppo le cose vanno così e dobbiamo capire dov’è il problema. Dobbiamo trovare una soluzione per domani e se ci riusciamo credo di poter fare una buona gara visto che io mi sento in forma». Ancora nulla è perduto, ma sarà molto importante ritrovare le sensazioni di venerdì mattina nel warm up di domani e poi provare la risalita in gara a partire dalle 12:20, magari con un pizzico di fortuna in più rispetto alle ultime uscite.