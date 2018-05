Quarta fila dopo una scivolata per Espargarò

LE MANS – L'accesso diretto alla fase finale delle qualifiche, guadagnato grazie a un ottimo ottavo miglior tempo nella terza sessione di prove libere, preannunciava una qualifica d'attacco per Aleix Espargarò a Le Mans. Purtroppo il pilota spagnolo è incappato in una scivolata nelle prime fasi della sessione decisiva, senza conseguenze fisiche ma sufficiente a impedirgli di migliorare. Aleix scatterà comunque dalla quarta fila, e potrà contare sul buon potenziale suo e della Aprilia RS-GP quanto a passo gara. «Ho commesso un errore all'inizio della qualifica, perdevo un po' di terreno in accelerazione e quindi ho cercato di guadagnare entrando troppo forte alla curva 1 – ha commentato il pilota spagnolo – Sono scivolato ad alta velocità ma fortunatamente senza conseguenze. Sono rientrato in pista con la seconda moto, che già nella quarta sessione di prove libere non mi aveva dato un buon feeling per quanto riguarda il settaggio del controllo di trazione, e non ho potuto fare di più».

Redding più indietro

Per Scott Redding è stata una qualifica difficile dato che, nonostante qualche modifica, non è ancora riuscito a trovare il giusto feeling con la pista francese. Ventiduesimo tempo e ottava fila per lui al termine della prima eliminatoria delle qualifiche. «Purtroppo nemmeno oggi siamo riusciti a risolvere i problemi – ha ammesso l'inglese – Continuo a non avere feeling e non riesco a guidare come vorrei. La situazione non è delle migliori ma continueremo a lavorare. Non mi aspetto rivoluzioni da qui alla gara ma dobbiamo capire la fonte delle nostre difficoltà».