LE MANS – «Le Mans è una pista in cui dovremo lavorare sodo e fare del nostro meglio per cercare di mantenere il nostro buon momento. In passato, siamo stati in grado di vincere o salire sul podio in alcune occasioni, mentre altre volte abbiamo faticato ad tenere il passo, ma come dico sempre, ogni stagione è diversa». Così Marc Marquez si prepara a disputare il Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Motomondiale in programma domenica sul circuito di Le Mans.

Layout diverso

Il campione del mondo in carica è reduce da due vittorie consecutive: l'ultima delle quali, in casa a Jerez de la Frontera, ha coinciso con il ritiro del suo diretto rivale in classifica iridata, Andrea Dovizioso, che gli ha permesso di allungare il suo vantaggio in vetta al Mondiale a ben 12 punti. In questo fine settimana, però, il circuito transalpino lo porrà di fronte a una sfida completamente diversa, per via del suo tracciato fatto di brusche frenate e rapidi allunghi. «Naturalmente – continua il leader del campionato – ci saranno punti interrogativi sul meteo, sulle gomme e sull'assetto, ma la nostra mentalità e il nostro approccio saranno gli stessi di sempre: positivi. Quest'anno siamo già ad un buon livello in vista della Francia, quindi vedremo come andrà il weekend. Cercheremo di iniziare bene a partire da venerdì e poi di lottare per il podio domenica».

(da fonte Askanews)