Il Team Federal Oil Gresini Moto2 è pronto per Le Mans

LE MANS – Jorge Navarro atterra a Le Mans con l’obiettivo di mettersi alle spalle le difficili gare di questo inizio stagione e lo fa su un tracciato non propriamente tra i suoi preferiti. In Francia lo scorso anno fu un fine settimana caratterizzato da ben tre cadute e da una gara altrettanto sfortunata.

Per voltare pagina

Dopo l’ennesimo episodio di malasuerte a Jerez de la Frontera, lo spagnolo ha avuto modo di lavorare alla perfezione nella due giorni di test presso MotorLand Aragon e a Le Mans, dove si correrà il quinto appuntamento mondiale, il pilota del Team Federal Oil Gresini Moto2 vuole finalmente consacrarsi nella categoria intermedia. «Non è tra le mie piste favorite e lo scorso anno fu uno dei fine settimana più complicati della stagione 2017 – ricorda Navarro – Arriviamo carichi e con l’animo alto. Dovremo lavorare benissimo per evitare i problemi dello scorso anno e sappiamo di avere una buona base su cui lavorare e su cui costruire il nostro fine settimana. In più se guardo un po’ più in là, appena due anni fa sono salito sul podio, quindi rimaniamo positivi e concentrati». Con gli orari classici dei fine settimana europei, anche a Le Mans le prime libere della classe Moto2 saranno venerdì alle 10:55 ora locale.