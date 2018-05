Capirossi ospite d'onore degli Aprilia Racers Days

SCARPERIA – È stata una bella sorpresa per gli appassionati motociclisti che si sono ritrovati stamani al Mugello per l’appuntamento con gli Aprilia Racers Days. Tra loro, pronto a saltare in sella a una Aprilia Rsv4, hanno trovato Loris Capirossi. Il tre volte campione del mondo ha condiviso con loro il box per poi girare sulla spettacolare pista toscana, spremendo il meglio dalla sua V4 Aprilia.

I commenti del campione

Alla fine, come sempre tra motociclisti, c’è stato tempo per uno scambio di impressioni: «Provare la Rsv4 Rf al Mugello è stata un’esperienza fantastica – ha commentato Capirossi – è una moto veramente bella da guidare, il feeling è immediato e il motore ha un bel comportamento, si avverte l’ottima connessione con la manopola dell’acceleratore. E poi è tremendamente veloce per essere una moto di serie: guidarla fa venire il sorriso, anche a un esperto come me. Lo scorso anno salire sulla Aprilia MotoGP a Misano è stato molto emozionante, e lo è stato anche oggi provare per la prima volta il loro modello stradale di punta. Mi sono divertito da matti e sicuramente tornerò altre volte a guidarla in pista».