La stagione inizia nel segno di Alesi: vince il figlio d'arte

BARCELLONA – È stato un successo assolutamente incontrastato quello ottenuto da Giuliano Alesi nella sprint race disputata dalla GP3 Series sul tracciato spagnolo di Montmelò, sede del primo atto stagionale della categoria. Il diciottenne talento di Avignone, che scattava dalla seconda posizione in griglia, sin dai primi metri di gara ha imposto la sua supremazia, che non è mai stata messa in discussione nonostante il triplice intervento della safety car, scesa in pista ripetutamente a causa dei tanti incidenti causati dall’asfalto reso scivoloso dalla pioggia caduta poco prima dello start. Il teenager portacolori del Ferrari Driver Academy si è messo in mostra grazie ad un ritmo gara superlativo, che gli ha consentito di inanellare in sequenza un’impressionante serie di giri veloci. «Sono molto contento di aver iniziato la nuova stagione con una convincente vittoria! – esulta il figlio d'arte – Questo risultato premia il duro lavoro che ho svolto insieme alla squadra e nel Ferrari Driver Academy. Oggi la pista era estremamente scivolosa, ma sono riuscito ugualmente a tenere un ritmo elevato che mi ha tenuto al riparo dagli attacchi dei miei rivali e di assicurarmi il giro veloce in gara. Ora sarà importante mantenerci su questi livelli per ambire alla conquista del titolo».

Successo di squadra

Grazie alla conquista della prima vittoria stagionale, la quarta nella categoria, Giuliano Alesi sale al terzo posto in graduatoria generale e si candida tra i principali pretendenti al titolo della serie. Un’uscita di pista nel corso dell’ultimo giro, alla ripartenza dopo il terzo intervento della safety car, ha impedito a Ryan Tveter, protagonista di un’ottima rimonta, di conquistare una meritata zona punti. Alessio Lorandi è stato costretto a rientrare nella corsia box a causa di una foratura subita a causa di una collisione, mentre il debuttante Pedro Piquet ha urtato le barriere nelle prime fasi di gara quando occupava la sesta posizione. Ora la categoria si prenderà oltre un mese di pausa. Il secondo appuntamento stagionale si disputerà sul tracciato transalpino di Le Castellet il 23 e 24 giugno. Il team Trident ha l’obiettivo di farsi trovare pronto e cogliere un nuovo successo e confermarsi al vertice della categoria. «Abbiamo colto un successo estremamente meritato al termine di una corsa frenetica, disputata su ritmi molto elevati nonostante la pista fosse particolarmente scivolosa – spiega il team manager Giacomo Ricci – Giuliano Alesi è stato semplicemente perfetto nel mantenere la concentrazione nonostante i frequenti interventi della safety car e a farsi trovare reattivo alle ripartenze. Il ritmo del nostro pilota francese era molto rapido. Non è affatto un caso che, oltre alla vittoria, il teenager del Ferrari Driver Academy abbia siglato anche il giro più veloce. Ora l’obiettivo è quello di continuare in questa direzione. Avremmo potuto portare nelle prime posizioni anche le altre nostre vetture. Purtroppo, alcuni incidenti hanno rallentato i nostri piloti».