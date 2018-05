ROMA – Carlos Checa, ex pilota professionista e campione del mondo Superbike con Ducati nel 2011, torna in pista, ospite di Audi Sport, per un weekend al volante di una Audi R8 Lms Cup. Il 45enne spagnolo partecipa, come ospite speciale, alla coppa Lms Audi Sport R8, in programma questo fine settimana sul circuito del Nürburgring, in concomitanza con la 24 Ore di Endurance. Lo spettacolare e combattutissimo trofeo monomarca vedrà Checa al via di due gare sprint, una venerdì e l’altra sabato, al volante della Audi R8 appositamente preparata e personalizzata con una grafica dedicata a Ducati e al popolare pilota spagnolo.

Giro d'onore

Prima della partenza della 24 Ore del Nürburgring, Checa farà anche un saluto a tutto il pubblico e ai tifosi che seguiranno la gara di Endurance, effettuando un giro di pista, sullo storico tracciato del Nürburgring, in sella alla nuovissima Panigale V4 S. Carlos Checa, ritiratosi dalle competizioni motociclistiche da alcuni anni, vanta un palmares di grande valore, concluso con la vittoria del campionato mondiale Superbike 2011, dopo aver vinto ben 15 round in sella ad una Ducati 1198 R F11.