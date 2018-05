Navarro: «Test positivi, ora Le Mans per dimostrare il nostro potenziale»

ALCANIZ – È inutile nascondere che l’appuntamento di Jerez de la Frontera abbia lasciato l’amaro in bocca in tutto il team Gresini e in particolare nel box del Team Federal Oil Moto2. E allora qual miglior rimedio se non quello di tornare in pista il prima possibile per lasciarsi alle spalle il Gran Premio di Spagna.

Tanto lavoro

Ad Aragon, Jorge Navarro ha avuto modo di mettere a referto parecchi giri ripartendo dal setting di Jerez e trovando solo risposte positive dalla sua Kalex numero 9. Ora non resta che attendere il prossimo fine settimana di gare per trasformare in risultati il tanto lavoro fatto. «Due giorni positivi nei quali abbiamo continuato a lavorare sulla base che abbiamo trovato a Jerez de la Frontera – racconta il pilota spagnolo – Abbiamo avuto la controprova che ora la nostra moto funziona bene su ogni tipo di circuito già che MotorLand e Jerez sono molto diverse. Senza fare grandi modifiche la moto si è comportata molto bene quindi non vediamo l’ora di rifarci a Le Mans tra pochi giorni». Una pecca del test due cadute, una ieri e una oggi, che non hanno però impedito a Jorge Navarro di girare con continuità e con rendimento altissimo.