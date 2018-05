Pirro fa doppietta anche al Mugello e va in fuga nell'Italiano

SCARPERIA – Non sono mancate le emozioni nelle gare del secondo round del Campionato italiano velocità al Mugello. In pista sono stati ancora Michele Pirro e il Team Barni a dettare legge in Superbike. Dopo aver conquistato la pole con un tempo stratosferico (1:49.436), il campione in carica ha condotto alla sua maniera, partendo subito fortissimo e andando a vincere con distacco, siglando il giro più veloce e dimostrando ancora tutto il suo valore. In conferenza stampa poi ha dedicato la vittoria allo sfortunato Bryan Toccaceli. Dietro di lui è stata invece lotta dura, con Matteo Ferrari e Lorenzo Zanetti (Ducati Motocorsa) che non si sono risparmiati, arrivando appaiati fin sotto la bandiera a scacchi, dove alla fine è stato Ferrari a spuntarla, ancora una volta secondo, con Zanetti terzo. Sfortuna per Alessandro Andreozzi. Il pilota Yamaha Faieta Motor by Speed Action è stato in bagarre per il podio fino all’ultimo, costretto a cedere solo per una caduta.

Bottino pieno

In gara-2 Pirro continua a migliorare, e di conseguenza a non dare scampo ai suoi avversari. Il campione in carica ha fatto doppietta anche al Mugello, imponendo un ritmo insostenibile per tutti e vincendo con un margine di oltre nove secondi. Oltre a lui però, conferme arrivano anche per il Barni Racing Team e per Matteo Ferrari. Il numero 11 ha conquistato un’altra seconda posizione e fin qui non è mai sceso dal secondo gradino del podio, evidenziando la sua crescita e tutta la compattezza del team di Marco Barnabò, e preparandosi al meglio per la wild card di Imola. Terzo gradino del podio per Andrea Mantovani. L’alfiere Aprilia Nuova M2 Racing ha provato a lungo a stare in scia a Matteo Ferrari, salvo arrendersi solo nel finale, mettendo però in evidenza la sua crescita e quella del team. In classifica generale Pirro è a punteggio pieno (100 punti) con Ferrari a quota 80 e Zanetti (Ducati Motocorsa) a 49, solo ottavo in gara.