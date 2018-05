Navarro: «Oggi il podio era alla nostra portata»

JEREZ DE LA FRONTERA – Continua il momento negativo per Jorge Navarro e il Team Federal Oil Gresini Moto2 che a Jerez de la Frontera è costretto ad una gara di ripiego dopo un incidente alla curva 6 nel primo giro del Gran Premio di Spagna.

Arrivano comunque i punti

La scivolata di Luca Marini, arrivato lungo, ha di fatto eliminato Navarro dalla gara. Lo spagnolo è rimasto in pista per rispetto al lavoro suo e del team, concludendo quasi in zona punti una gara che avrebbe dovuto vederlo probabilmente in zona podio. «Cosa dire... – racconta il pilota di casa – È stato un fine settimana da 9.5. Dal ieri mattina la moto era perfetta. Avevo un ritmo di gara importante, nel warm up avevo addirittura un ritmo da prima-seconda posizione: il podio oggi era l’obiettivo. Purtroppo sono partito male rilasciando la frizione troppo presto e sono sceso di parecchie posizioni. Alla curva 6 Marini è arrivato lungo, come si arriva di solito a quella curva appena partiti, e ovviamente la sfortuna ha voluto che fossi ancora una volta io il pilota da prendere. Sia io che il team abbiamo lavorato molto bene, mi sono visto davanti e con un buon ritmo. Dobbiamo essere contenti e continuare a lottare perché i risultati arriveranno». Zero punti che lasciano l’amaro in bocca al Team Federal Oil Gresini Moto2, che proverà a rifarsi a Le Mans tra 15 giorni, consapevole di un potenziale in continua crescita.