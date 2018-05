L'ad Ducati Domenicali nuovo presidente dei costruttori

JEREZ DE LA FRONTERA – L'assemblea generale dei soci della Msma, tenutasi a Jerez de la Frontera in occasione del Gran Premio di Spagna, ha eletto Claudio Domenicali (amministratore delegato di Ducati) nuovo presidente dell’associazione, affidandogli l’incarico per i prossimi due anni. Con questa nomina, una casa motociclistica italiana torna al vertice dell’associazione dei costruttori, confermando il peso e l’impegno che Ducati dedica allo sport, e alle importanti sinergie che queste attività generano per lo sviluppo di nuovi prodotti e nel coinvolgimento della propria community.

La prima della Rossa

«È un onore accettare questa carica, sia a livello personale che in qualità di amministratore delegato Ducati – ha commentato Claudio Domenicali ringraziando l’assemblea per la nomina – Per la prima volta, in ventisette anni di attività Msma, Ducati ricopre questo ruolo. Affronteremo questo incarico con il massimo impegno per offrire un contributo importante per un’ulteriore crescita e professionalità nelle attività sportive che vedono coinvolte le più importanti case motociclistiche». La Msma (Motorcycle Sports Manufacturers’ Association), precedentemente nota come Gpma, è stata fondata nel 1992 per rappresentare gli interessi dei costruttori negli incontri per lo sviluppo delle competizioni motociclistiche che si tengono regolarmente con la Federazione Internazionale Motociclistica, con i vari promotori e con le associazioni delle squadre. Claudio Domenicali succede a Katsuhide Moriyama (Honda), presidente uscente della Msma.