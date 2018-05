Doppietta Honda in qualifica, ma Marquez è solo in seconda fila!

JEREZ DE LA FRONTERA – La Honda si conferma, come da pronostici, la moto da battere a Jerez de la Frontera. Ma la vera notizia delle qualifiche del Gran Premio di Spagna è che il campione del mondo in carica Marc Marquez partirà solo dalla quinta posizione, in mezzo alla seconda fila. A regalare la doppietta alla casa di Tokyo sono invece il pilota satellite Cal Crutchlow, alla sua quarta pole position in carriera in MotoGP, e Dani Pedrosa. Tutti gli altri sono racchiusi in un fazzoletto tra di loro, staccati di tre decimi dalla vetta: in appena 73 millesimi troviamo Johann Zarco (terzo), Jorge Lorenzo (quarto), Marc Marquez (come detto, quinto), le due Suzuki di Alex Rins (sesto) e Andrea Iannone (settimo) e Andrea Dovizioso (ottavo).

Yamaha distantissima

Bene anche la terza Ducati, quella affidata al team privato Pramac e alle mani di Danilo Petrucci, che si piazza nono. Per la Yamaha ufficiale, invece, è un altro disastro: Valentino Rossi è soltanto decimo, a ben sei decimi dalla pole di Crutchlow; Maverick Vinales addirittura undicesimo. Domani il warm up è in programma alle ore 9:40, il via del Gran Premio alle 14.