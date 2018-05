Martin torna a casa da leader del Mondiale

JEREZ DE LA FRONTERA – Profumo d’Europa per il Team Del Conca Gresini Moto3 che approda a Jerez de la Frontera dopo aver concluso al meglio questo primo trittico Qatar, Argentina e Texas. Sempre sul podio, due vittorie all’attivo, leadership in campionato e nella classifica a squadre, ora per Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio sarà tempo di dare continuità ai propri risultati su un tracciato ben conosciuto anche grazie ai test invernali. Non c’è dubbio che sarà Jorge Martin il pilota da guardare con maggiore attenzione: leader del Mondiale con 55 punti, due vittorie all’attivo nel 2018 e un debito con il tracciato andaluso dove lo scorso anno conquistò la pole position e poi fu solo nono al traguardo complice un problema al freno. «È una pista che mi piace molto dove ci siamo allenati tanto durante l’inverno – spiega l'iberico – Arriviamo forti, con una buona posizione in campionato e con l’obiettivo di vincere, che poi è l’obiettivo di ogni gara sempre. La bellezza di correre davanti al pubblico spagnolo aiuterà senza dubbio!».

Di Giannantonio insegue la prima

Per Fabio Di Giannantonio i tempi sono maturi: la gara da protagonista ad Austin e soprattutto il fine settimana sempre tra i migliori, lasciano ben sperare per rivedere l’italiano giocarsi podio e magari la prima vittoria tra le curve di Jerez de la Frontera. «Ad Austin abbiamo sbagliato qualcosa, ma siamo stati protagonisti tutto il fine settimana – conferma Diggia – e spero davvero che Jerez de la Frontera sia un punto di svolta della mia stagione dove arriviamo preparati e carichi per provare a portare a casa una vittoria che cerchiamo da un po’ ormai». Per i due piloti del Team Del Conca Gresini Moto3 l’azione inizierà venerdì 4 a partire dalle 9 con le prime libere della classe cadetta.