NOALE – Quella di Aprilia Rsv4 è tra le storie sportive più vincenti in assoluto per un singolo modello nella categoria delle supersportive. Dal 2009 a oggi nel palmarès di questa straordinaria V4 italiana sono entrati sette titoli iridati nel campionato mondiale Superbike, con l'ulteriore suggello nella stagione 2015 della vittoria dei titoli piloti e costruttori nella Superstock 1000. Una straordinaria carriera agonistica che nasce da una leadership tecnica del modello di serie, costantemente riaffermata delle molteplici vittorie nelle prove comparative organizzate dalle più autorevoli riviste motociclistiche mondiali. In occasione del Gran Premio delle Americhe a Austin (Texas), terza tappa del campionato del mondo MotoGP 2018, Aprilia ha celebrato lo stretto legame con le competizioni di questa moto straordinaria presentando una speciale versione in edizione numerata e limitata a soli 125 esemplari della Rsv4 Rf, riservata esclusivamente al mercato nordamericano.

Dalla pista alla strada

Spinta dal motore 1000cc 4 cilindri a V di 65° e capace di 201 Cv, Aprilia Rsv4 Rf Limited Edition è caratterizzata da una nuova accattivante veste grafica, ispirata al tricolore della bandiera italiana e alla livrea della Aprilia Af1 250 con la quale Loris Reggiani ottenne, nel 1987, la prima delle 294 vittorie iridate Aprilia nei Gran Premi. Uno schema grafico ormai diventato un’icona della storia sportiva Aprilia, con la grande A che avvolge le fiancate, utilizzato più volte per distinguere modelli in replica da corsa e oggi divenuto una sorta di marchio del programma Factory Works. Un progetto unico al mondo, nato per rendere disponibile la stessa tecnologia sviluppata per la moto campione del mondo a tutti coloro che intendano competere ai massimi livelli nei campionati delle derivate di serie o che desiderino avere una Rsv4 dalle performance ottimizzate per l’uso in circuito. Un ulteriore elemento distintivo di Aprilia Rsv4 Rf Limited Edition è rappresentato dalle winglets, le appendici aerodinamiche realizzate in fibra di carbonio che contribuiscono ad apportare benefici in termini di stabilità della moto. Una tecnologia sviluppata da Aprilia Racing sul prototipo Rs-GP impegnato nel campionato del mondo MotoGP coi piloti Aleix Espargaró e Scott Redding e che, per la prima volta in assoluto, è resa disponibile anche per Aprilia Rsv4. L’esclusività del modello è infine testimoniata dal logo «limited edition» e dal numero dell’esemplare inciso a laser sulla piastra di sterzo.