Martin primo, Di Giannantonio terzo: vola il team Gresini

AUSTIN – La prima giornata di prove libere del Gran Premio delle Americhe è stata decisamente positiva per il team Gresini Moto3 con Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio entrambi grandi protagonisti. Lo spagnolo è stato il più veloce in entrambe le sessioni di oggi, trovando il tempo di 2:20.005 al termine della prima sessione e migliorando il suo tempo limite nel pomeriggio di quasi tre secondi (2:17.423): «Molto contento oggi, avevo tanta voglia di arrivare su questo circuito e fare bene visto che mi ha sempre dato qualche cruccio, però oggi tutto è andato per il verso giusto – spiega Martin – La mattina la pista era un po’ sporca, poi nel pomeriggio le cose sono migliorate notevolmente. In ogni caso siamo stati davanti e ora attendiamo domani per continuare a spingere e migliorare».

Un italiano sul podio

Per Diggia il passo in avanti nel pomeriggio è stato di addirittura di 3 secondi e 19 millesimi, con l’italiano che ha chiuso la prima fila virtuale di questo venerdì: terzo, alle spalle di Aron Canet. «Oggi molto bene – ammette Di Giannantonio – Stamattina la pista era davvero in pessime condizioni, mentre nel pomeriggio mi sono trovato molto bene con la moto. Sia con gomme dure che morbide sono stato veloce, e soprattutto ho girato praticamente sempre in solitaria, e su questo circuito vuol dire tanto perché le scie qui sono fondamentali». Da domani si riparte con terza sessione di prove libere e qualifiche ufficiali della classe Moto3, rispettivamente alle 16 e alle 19:35 ora italiana.