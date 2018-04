Marquez cade e scende dal trono di Austin: ne approfitta Iannone

AUSTIN – Solo una caduta riesce a strappare a Marc Marquez la prima posizione ad Austin. Il campione del mondo ha dominato in lungo e in largo anche tutta la seconda sessione di prove libere del Gran Premio delle Americhe, prima di perdere l'anteriore della sua Honda alla curva 11, a venti minuti dalla fine del turno. Il pilota spagnolo è riuscito a risalire in moto e a tornare ai box, ma il comando della classifica era ormai destinato a sfuggirgli: e, a sorpresa, a conquistarlo è stato Andrea Iannone, anche se per appena 56 millesimi.

Seguono le Yamaha

Alle spalle di Marquez, in terza posizione si è piazzata la Yamaha di Maverick Vinales, a poco più di due decimi dalla vetta, davanti al suo compagno di squadra Valentino Rossi, quarto. Il leader del Mondiale Cal Crutchlow è quinto, con la Honda satellite, davanti alla seconda Suzuki di Alex Rins (sesto) e alle due Ducati di Jorge Lorenzo (settimo) e Andrea Dovizioso (ottavo). Quanto all'altro pilota ufficiale Honda Dani Pedrosa, durante la sessione è stato visto flettere il polso fratturato e scuotere la testa per il dolore: al termine della sessione ha concluso decimo, alle spalle della Aprilia di Aleix Espargaro.