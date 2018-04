Ad Austin Romano Fenati raggiunge quota 100

AUSTIN – Austin, Texas, terzo, attesissimo round del Motomondiale. Proprio in questo weekend, Romano Fenati festeggerà la sua gara numero 100 nel campionato del mondo. Tappa speciale quindi per Romano che, lo scorso anno, in Moto3, proprio qui tornò alla vittoria, dopo una bellissima battaglia con lo spagnolo Aron Canet.

Grandi ambizioni

Il pilota di Ascoli non era nuovo ai podi qui in Texas avendo all'attivo due vittorie (2016 e 2017) e un secondo posto (2014). Ora che corre in Moto2, pur da debuttante, Romano punta in alto nell'appuntamento statunitense: «Sono molto legato a questo circuito, al di là dei risultati ottenuti negli anni precedenti, è una pista molto impegnativa ma proprio per questo stimolante – commenta il portacolori del team Snipers – Veniamo dal weekend dell'Argentina dove abbiamo sofferto e adesso è necessario ripartire, mantenendo la concentrazione e la grinta». Il Cota è un tracciato molto tecnico e impegnativo, con 20 curve e una serie di dislivelli.