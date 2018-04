Vola Ricciardo, la Ferrari insegue, Hamilton rovina tutto

MANAMA – L'avvio più sorprendente al weekend del Gran Premio del Bahrein è firmato Red Bull: Daniel Ricciardo stacca il miglior tempo sul finale della prima sessione di prove libere, grazie alle gomme morbide, e stacca di tre decimi la Mercedes di Valtteri Bottas, che aveva dominato gran parte del turno. Il finlandese delle Frecce d'argento era a sua volta riuscito a far meglio di un decimo rispetto alla coppia di piloti della Ferrari, con Kimi Raikkonen davanti a Sebastian Vettel, che alla bandiera a scacchi hanno chiuso rispettivamente terzo e quarto.

Problemi di gomme e motore

Solo quinto il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, a causa di un bloccaggio delle gomme alla curva 10 del suo miglior giro, che ha provocato un'eccessiva usura degli pneumatici e gli ha impedito di migliorare il suo tempo. Da dimenticare, invece, la mattinata dell'altra Red Bull di Max Verstappen: è riuscito a completare appena due tornate prima che un problema elettrico al suo motore Renault lo costringesse a fermare la sua macchina in pista, senza più poter riprendere il via. Le prove libere riprenderanno oggi pomeriggio alle 17, ora italiana.