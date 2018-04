La scheda: tutto ciò che c'è da sapere sulla gara di Termas

TERMAS DE RIO HONDO – La MotoGP torna in pista con il Gran Premio d’Argentina, già a partire da domani. Domenica appuntamento con la gara della MotoGP alle ore 20, preceduta alle 17 dalla Moto3 e alle 18:20 dalla Moto2. Dopo la conferenza stampa dei piloti di oggi, venerdì le tre classi scendono in pista per le prime sessioni di prove libere. Nel pomeriggio di sabato, poi, le qualifiche: alle 17:30 la Moto3, alle 18:25 la Moto2 e alle 20:10 la MotoGP, preceduta alle 19:30 dall’ultima sessione di libere per la classe regina.

La pista

Dopo un inizio equilibrato di stagione, la MotoGP vola in Sud America per il GP Argentina che si disputa dal 6 all’8 aprile all’Autódromo de Termas de Rio Hondo. Situato nella provincia di Santiago del Estero, nell’Argentina settentrionale, il circuito è stato disegnato dall’italiano Jarno Zaffelli. Il circuito si trova a sei chilometri dalla cittadina termale, dalla quale prende il nome. È stato inaugurato ufficialmente a maggio 2008 con una gara del campionato per vetture turismo. Nel 2012 è iniziato il rinnovamento della pista, e Termas de Río Hondo è diventato uno dei circuiti più moderni, sicuri e spettacolari dell’America Latina. La sua lunghezza è di 4.806 metri, con 14 curve, cinque a sinistra e nove a destra, e il rettilineo principale misura poco più di un chilometro. Ogni anno l’Autódromo de Termas de Rio Hondo ospita decine di competizioni per le auto e così quando le MotoGP sbarcano in Argentina potrebbero trovarsi di fronte una pista sporchissima: nella prima sessione di libere del 2016 la sabbia presente in grande quantità sull’asfalto ha prodotto tempi sul giro nell’ordine dell’1:43-1:44, valore abbassato di oltre 3 secondi in poco meno di 24 ore e di un ulteriore secondo nella seconda fase delle qualifiche.

I dati

Giro più veloce in gara: Marquez (Honda), 1:37.683 (177,1 km/h) - 2014

Record del circuito: Rossi (Yamaha), 1:39.019 (174,7 km/h) - 2015

Miglior pole: Marquez (Honda), 1:37.683 (177,1 km/h) - 2014

Velocità massima: Barbera (Ducati), 334,4 km/h - 2017

Lunghezza pista: 4,8 km

Lunghezza gara: 25 giri (120,2 km)

Curve: 14 (5 a sinistra, 9 a destra)

Inizio gara: 15 ora locale (20 ora italiana)

Risultati 2017

Podio: 1° Viñales (Yamaha), 2° Rossi (Yamaha), 3° Crutchlow (Honda)

Pole: Marquez (Honda), 1:47.512 (160,927 km/h)

Giro più veloce: Viñales (Yamaha), 1:39.694 (173,547 km/h)

Gli orari

Giovedì 5 aprile

Ore 17: conferenza stampa piloti MotoGP

Venerdì 6 aprile

Ore 13.55: Moto3 - prove libere 1

Ore 14.50: Moto2 - prove libere 1

Ore 15.50: MotoGP - prove libere 1

Ore 18.05: Moto3 - prove libere 2

Ore 19: Moto2 - prove libere 2

Ore 20: MotoGP - prove libere 2

Sabato 7 aprile

Ore 13.55: Moto3 - prove libere 3

Ore 14.50: Moto2 - prove libere 3

Ore 15.50: MotoGP - prove libere 3

Ore 17.30: qualifiche Moto3

Ore 18.25: qualifiche Moto2

Ore 19.30: MotoGP - prove libere 4

Ore 20.10: qualifiche MotoGP

Ore 22.30: conferenza stampa qualifiche

Domenica 8 aprile

Ore 14.40: warm up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 17: gara Moto3

Ore 18.20: gara Moto2

Ore 20: gara MotoGP