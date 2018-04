MARANELLO – La Ferrari ha comunicato gli equipaggi delle tre Ferrari 488 Gte del team Af Corse impegnate nella classe LmGte-Pro alla 24 Ore di Le Mans 2018. Sulla 488 Gte numero 51 i campioni del mondo James Calado e Alessandro Pier Guidi saranno affiancati dal brasiliano Daniel Serra, autore della pole position in classe Gtd nelle recenti 24 Ore di Daytona e 12 Ore di Sebring sulla 488 Gt3 del team Spirit of Race. Sulla 488 Gte numero 52 saranno impegnati i piloti ufficiali Toni Vilander, due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, e Antonio Giovinazzi. Con loro scenderà in pista il brasiliano Luis Felipe Derani, fresco trionfatore alla 12 Ore di Sebring 2018.

Consueti protagonisti

Sulla 488 Gte numero 71 gareggeranno Sam Bird, Davide Rigon e Miguel Molina, già insieme nell’edizione del 2017 della corsa della Sarthe. Le vetture numero 51 e 71 sono iscritte all’intera super-stagione del Mondiale Endurance con Calado-Pier Guidi e Bird-Rigon. L’auto numero 52 disputerà solamente la classica di durata francese.