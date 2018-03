IMOLA – Con la presentazione della 25esima edizione del trofeo Bandini, che da quest’anno entra a far parte dell’intenso programma dell’Historic Minardi Day, è cominciato il conto alla rovescia verso la terza edizione della kermesse in programma dal 5 al 6 maggio all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che dal 2016 ha saputo restituire a migliaia di tifosi la passione per la Formula 1 e del motorsport. Numerose le novità che caratterizzeranno l’intero weekend motoristico internazionale, ma il Dna che da due anni a questa parte ha premiato l’evento ideato da Gian Carlo Minardi, vincendo il Casco d’oro Autosprint 2017 come miglior evento motorsport dell’anno, resta invariato. Le vetture che hanno scritto le pagine più importanti ed emozionanti del motorsport, racchiuse in un ventaglio di oltre 40 anni, insieme ai loro protagonisti restano i punti focali con gli appassionati che avranno, ancora una volta, la possibilità di accedere al paddock e ai box dell’Autodromo di Imola per ammirarle da vicino incontrando piloti e tecnici.

Vetture di Formula 1, F2, Gp2, F3000, F3 e Gt in pista

Le vetture realizzate da Gian Carlo Minardi e portate in pista nei mondiali di F1 dal 1985 al 2005 si esibiranno in pista insieme alle monoposto che hanno costruito il mito del circus come Mercedes, Ferrari, Benetton-Alfa Romeo, Arrows, Tecno, Dallara, Fondmetal, Surtees, Tyrrell P34, Theodore, Fittipaldi Automotive e alle vetture di F2, GP2, F3000 e F3, Formula Italia e Abarth che hanno plasmato i campioni con un intensa attività in pista che scatterà dalle 9 di sabato 5 maggio, per spegnere i motori solamente domenica 6 con una parata di auto d’epoca. Dal box Mercedes scenderà in pista la W04-2013 progettata dall’ingegnere Aldo Costa, vincitrice di tre Gran Premi, che ha inaugurato lo straordinario ciclo vincente consegnando al team di Brackley quattro titoli Costruttori e altrettanti titoli piloti, di cui tre a Lewis Hamilton (2014-2015-2017) e uno a Nico Rosberg (2016). Alla guida della monoposto ci sarà proprio l’ingegnere di Parma, al suo esordio al volante di una vettura di F1, cresciuto nelle file del Minardi Team insieme all’ingegnere Gabriele Tredozi che a sua volta sarà al volante della sua Minardi PS04B. A completare la presenza di Mercedes arriverà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, nella giornata di sabato, anche Valtteri Bottas per una sessione di autografi, prima di trasferirsi in piazza del Popolo a Faenza (ore 16:15) e successivamente a Brisighella (ore 17:15) arrivando a bordo della W07 per il ritiro del trofeo Lorenzo Bandini, la cui cerimonia inizierà alle 18 nell’anfiteatro Spada. Immancabili le vetture Gran Turismo e Prototipi marchiate Alfa Romeo, Lotus, Ferrari, Maserati, Lavaggi e Lucchini che anch’esse di esibiranno nell’intero fine settimana con diverse sessioni in pista. La Scuderia Tazio Nuvolari omaggerà il talento di Giorgio Lucchini portando in Autodromo e in pista diverse delle 150 vetture sportive vincitrici di 750 corse, due titoli mondiali, 34 titoli di velocità in pista e quattro in salita, realizzate dal costruttore mantovano con anche una mostra statica. Alle ore 12 di sabato sarà presentato il libro «Giorgio Lucchini, una vita per le corse» scritto da Gianni Tomazzoni, presso la sala conferenze Ayrton Senna che sarà oggetto di numerosi workshop durante l’intero weekend. All’interno dei box, sarà allestita una mostra per un viaggio nel mondo della Formula 1 e della tecnologia tra passato, presente e futuro con esposte alcune delle monoposto firmate Minardi, Toro Rosso e simulatori che negli ultimi anni hanno cambiato il modo di progettare e sviluppare le vetture a seguito dell’abolizione dei test in pista. Essendo l’Historic Minardi Day una manifestazione all’insegna del divertimento, ci sarà spazio anche per i Piloti non professionisti ed appassionati che potranno direttamente scendere in pista con la propria vettura scaricando sull’asfalto del Santerno tutta la potenza, grazie alla nuova formula Scendi in pista (previa iscrizione tramite il sito MinardiDay.it o direttamente in autodromo). Spazio anche per gli appassionati appiedati, all’Historic Minardi Day avranno la possibilità di effettuare dei giri in pista a bordo di auto sportive guidate da piloti professionisti. Il lungo weekend motoristico sarà inaugurato dalla gara di golf Louisiana tra vip e piloti partecipanti all’Historic Minardi Day presso il Golf Club Le Cicogne a Faenza, di fronte ad una cornice di pubblico con accesso gratuito, a partire dalle ore 14:30 di venerdì 4.

Trofeo Lorenzo Bandini

Sarà il finlandese Valtteri Bottas, della scuderia campione del mondo in carica Mercedes, il pilota premiato a Brisighella nel pomeriggio di sabato 5 maggio per l'edizione 2018, giunta quest’anno all’edizione numero 25 del trofeo dedicato al pilota Ferrari scomparso nel ‘67, la cui cerimonia presso l’anfiteatro Spada inizierà alle 18. Un trofeo speciale ed esclusivo sarà assegnato anche al presidente Aci, nonché vicepresidente Fia, Angelo Sticchi Damiani, la cui prestigiosa presenza coniuga perfettamente il motorsport italiano con l'immagine internazionale degli eventi del weekend, con grande risalto di MotorValley. Fra i premiati, gli ingegneri Aldo Costa, progettista delle F1 campione del mondo, e Riccardo Mosconi, ingegnere di pista del pilota Lewis Hamilton, completano la formidabile presenza di Mercedes che, per la gioia di tanti appassionati, metterà a disposizione ben due monoposto di F1: la W04 del 2013 e la W07 del 2016.