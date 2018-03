Valentino Rossi, i motivi del rinnovo e quel consiglio a Buffon

ROMA – La clamorosa decisione di continuare a correre in MotoGP fino a 40 anni è al centro della lunga intervista che Valentino Rossi ha concesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il Dottore è tornato sulle motivazioni che lo hanno convinto a rinnovare per altre due stagioni il suo contratto con la Yamaha, dimostrando una longevità sportiva senza paragoni nella storia del motociclismo moderno. «Tante cose sono rimaste non dico uguali, ma simili – ha raccontato il nove volte campione del mondo alla Rosea – Soprattutto la voglia di guidare la moto e il sentirmi realizzato quando faccio una bella gara, il gusto che provo. Scendere in pista, da solo, con la tua moto è sempre speciale, provare a vincere una gara, il Mondiale. Negli ultimi anni, poi, mi piace proprio molto andare alle corse a lavorare col mio team, dare il massimo dal giovedì per arrivare domenica alle 14 avendo messo a posto tutti i piccoli dettagli».

«Buffon, imitami»

Un consiglio che il fuoriclasse di Tavullia ripete anche ai suoi colleghi sportivi ormai in là con l'età. Uno fra tutti, Gianluigi Buffon, anche lui in bilico tra l'idea di ritirarsi e quella di continuare, che per ora ha deciso di tornare in Nazionale ricevendo critiche feroci che, secondo Vale, sono tutte motivate dall'invidia: «Deve continuare assolutamente – dichiara il numero 46 a proposito del portiere della Juventus – Se ha voglia. Penso che lui sappia se può essere ancora al top. Secondo me dà più gusto ed è più facile dire che uno è finito, invece di riconoscere come abbia le palle e sia ancora lì a provarci. Ci sono due tipi di persone: quelli che apprezzano se un altro è un grande, e godono un po' anche loro. E quelli invidiosi, che riflettono la propria piccolezza sugli altri. In Italia va di moda farlo».