MILANO – Oggi Milano si è tinta di giallo con Panda City Cross e Fabio Rovazzi, protagonisti di «Pandemonio», l'evento fresco e colorato che ha permesso di ammirare questo modello da vicino e di regalarsi un selfie con l'artista. Dal mattino, una carovana di Panda City Cross nella sgargiante livrea Giallo Sole ha animato le strade di Milano e coinvolto il pubblico in Piazza XXV Aprile sino all'arrivo di Fabio Rovazzi. Dopo i numerosi successi, dimostrati da milioni di visualizzazioni sui suoi canali social e non solo, ottenuti con i suoi brani e i suoi video e grazie al recente esordio cinematografico, Fabio Rovazzi racconta le qualità uniche e straordinarie di Panda City Cross, con il suo stile ironico e simpatico. Un momento di festa, dunque, un «Pandemonio», all'insegna dell'allegria e della condivisione, con un tocco di giallo per tutti i partecipanti. Per l'occasione, Rovazzi si è moltiplicato: numerosi Rovazzi sono scesi dalle Panda City Cross indossando una felpa gialla e una maschera con le sembianze dell'artista, mentre il pubblico è stato coinvolto in balli e coreografie. Una festa all'insegna del giallo per tutti i partecipanti, che hanno indossato ed esibito gli esclusivi gadget «Pandemonio»: un momento di allegria e condivisione, una via di fuga dalla routine quotidiana. E non è un caso che il mezzo ideale per immergersi in entusiasmanti avventure urbane sia proprio la Panda City Cross.

Nuova Panda City Cross

La nuova Panda City Cross è stata progettata per soddisfare i clienti alla ricerca di una city-car con una marcata caratterizzazione non solo urbana a un prezzo accessibile: è dunque un'automobile in grado di rendere avventurosi i tragitti cittadini di ogni giorno. La City Cross completa la gamma di una vettura di grande successo, scelta da 5 milioni di italiani e oggi leader in Europa. Estremamente curati i nuovi dettagli estetici: gli inserti paraurti anteriori e posteriori, e le modanature laterali, in tinta carrozzeria, conferiscono alla versione City Cross un aspetto colorato e urbano. Le calotte degli specchietti laterali, le barre longitudinali al tetto e le maniglie delle portiere sono di colore nero, per dare risalto al contrasto con gli elementi del colore della carrozzeria. Le nuove cover ruota dallo stile dedicato vanno a completare questi esterni peculiari, che consentono di riconoscere la Panda City Cross al primo sguardo. I nuovi interni si caratterizzano per una fascia plancia color grigio con inserti del quadro strumenti in nero opaco, e la selleria è caratterizzata dal tessuto nell'inedita tonalità nero e grigia con inserti laterali in eco-pelle nera. È disponibile con due motorizzazioni e trazione anteriore: 1.2 benzina 69 Cv e turbodiesel 1.3 MultiJet 95 Cv. La nuova Panda City Cross rappresenta una sintesi delle peculiarità di una vettura che sin dal suo esordio si è distinta per le sue tre diverse anime: una funzionale vettura da città, un fuoristrada 4x4 ultra compatto e un crossover urbano ricco di stile e caratterizzato da doti non solo urbane.