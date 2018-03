ROMA – Dal 2007 Audi è vicina agli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali con una partnership che è cresciuta nel tempo, trasformandosi in una condivisione di strategie e di comunicazione, forte della lunga tradizione dei due Brand e della comune attenzione all’eccellenza e ricerca della migliore performance. Simbolo di questa determinazione e volontà di superarsi è Sofia Goggia che, alla sua prima presenza olimpica, ha vinto la medaglia d'oro nella discesa libera in occasione dei ventitreesimi Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018, aggiudicandosi anche la Coppa del mondo di specialità nella medesima disciplina.

L'anno di Sofia

Grande passione per lo sci e forte impegno personale, la campionessa bergamasca ha messo a frutto il suo talento con dedizione e strategia, arrivando ad ottenere in poche settimane i due ambiziosi traguardi. Altrettanto ricco di soddisfazioni è stato il 2017 per Audi Italia che ha chiuso il 2017 con il migliore risultato commerciale mai registrato fino ad oggi e si conferma il marchio premium leader per vendite in Italia per il nono anno consecutivo. Vista l’affinità che lega la casa dei quattro anelli alla Fisi, Audi Italia ha deciso di festeggiare i risultati di Sofia Goggia facendola viaggiare a bordo della Audi Rs 6 Avant Performance, la più potente Rs 6 di sempre, in grado di garantire piacere di guida sotto il segno dell’avanguardia tecnologica.

Più potente che mai

La motorizzazione 4.0 Tfsi biturbo eroga ora 605 Cv, mentre la coppia massima di 700 Nm, sfruttando la funzione overboost, arriva per brevi periodi fino al picco di 750 Nm. Grazie alla trazione integrale quattro di serie, abbinata al cambio tiptronic a 8 velocità, Rs 6 Avant Performance scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, mentre la velocità massima, su richiesta del cliente, può arrivare a 305 km/h.