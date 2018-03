NEW YORK – La Mazda Cx-3 2018 ha fatto il suo debutto mondiale ieri al New York Auto Show. Caratterizzata da un design Kodo più maturo, da motori Skyactiv aggiornati e da una più ampia gamma di tecnologie di sicurezza i-Activesense, la nuova Mazda Cx-3 è pronta per proseguire il successo del modello precedente quando questa estate sarà commercializzata in Europa. Secondo aggiornamento dal suo lancio nel 2015, il nuovo Cx-3 si basa ancora una volta sulla filosofia progettuale di Mazda incentrata sull’uomo, offrendo a guidatore e passeggeri una esperienza più matura e di maggiore qualità in ogni aspetto.

Dentro e fuori

Le modifiche degli esterni comprendono la calandra di nuovo disegno, la splendida tinta Soul Red Crystal e nuovi cerchi in lega d’alluminio da 18 pollici. Gli interni presentano un nuovo tunnel centrale dotato di bracciolo centrale anteriore, il freno a mano elettronico con funzione auto-hold e un’ampia gamma di sistemi di sicurezza i-Activsense che comprende il cruise control adattivo con la funzione stop&go (in abbinamento con il cambio automatico Skyactiv-Drive) e il sistema di fari adattivi a matrice di Led. Il motore diesel Skyactiv-D per la Mazda Cx-3 2018 offre numerose migliorie che gli consentono di soddisfare le norme sulle emissioni Euro 6d-Temp, che contemplano i test sulle emissioni nell’uso reale quotidiano. La minore temperatura di combustione, ottenuta attraverso vari aggiornamenti, porta a emissioni di Nox ancora più basse. Un catalizzatore ad accumulo di Nox riduce i pochi residui di ossido di azoto nei gas di scarico sino al livello richiesto dalle norme Euro 6d-Temp.

I propulsori

Anche i motori a benzina Skyactiv-G della Mazda Cx-3 2018 presentano numerosi aggiornamenti volti a ridurre ulteriormente le emissioni di particolato che spesso si hanno sui motori a iniezione diretta di benzina. Anche in assenza di un filtro antiparticolato, il motore a benzina Skyactiv-G risponde ai più stringenti requisiti delle norme sulle emissioni Euro 6d-Temp, che comprendono i test Rde sulla quantità di particolato. Il New York Auto Show è aperto al pubblico dal 30 marzo all’8 aprile (giornate stampa il 28 e 29 marzo).