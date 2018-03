ROMA – «Sogno il Mondiale e un altro figlio». Andrea Dovizioso si confessa a Sky Sport dopo aver cominciato alla grande con la vittoria in Qatar nella prima tappa del Motomondiale. Parola d'ordine: umiltà. «I piloti, o altri personaggi di sport che diventano famosi, spesso si sentono più importanti – ha raccontato Desmodovi – Ma non è affatto vero. Questa non è la realtà. Se un pilota ragiona in modo diverso allora può restare con i piedi per terra, riesce a essere umile. E quindi, a prescindere da quello che succede, reagisce sempre lavorando bene. I miei sogni? Diventare papà per la seconda volta e vincere il Mondiale».

Rivalità interna

Uno degli snodi cruciali della carriera di Dovizioso è stato l'arrivo di Jorge Lorenzo in Ducati, nella passata stagione. «L'inizio dell'avventura di Lorenzo in Ducati è stato positivo per me, perché l'ho presa come una sfida – ammette il ducatista forlivese – È chiaro che Ducati puntava su di lui e non credeva tanto in me. Però la forza mia e del mio gruppo è stata non dare importanza a questa cosa. Non avevo dubbi che Ducati mettesse me e Lorenzo sullo stesso piano a livello tecnico, questa era l'unica cosa che mi interessava. In una situazione del genere ti puoi comportare in due modi diversi. Incazzarti e metterti contro, alzare la voce e attaccare. Oppure non dare importanza a queste cose, lavorare su sé stessi e provare a dare il massimo. Non sono un pilota che cerca, anche se posso, di creare problemi. Io cerco di evitare i problemi».

(Fonte: Askanews)