ESTORIL – Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione 2018 di Celestino Vietti Ramus, il pilota dello Sky Junior Team Vr46 Riders Academy, impegnato nel nel primo appuntamento del Mondiale Junior Moto3 sul circuito dell’Estoril, in Portogallo. Durante le prove libere del venerdi Celestino si era dimostrato molto veloce, ma nel pomeriggio le condizioni della pista sono peggiorate e con pista bagnata è incappato in una brutta caduta, quando è stato disarcionato dalla moto, che gli ha provocato la rottura della clavicola destra. Il pilota dello Sky Junior Team Vr46 Riders Academy sarà quindi costretto a saltare il primo appuntamento di stagione, ma rientrerà subito in Italia per essere operato il prima possibile.

Ci riprova tra un mese

«Siamo molto dispiaciuti per Celestino – spiega il team manager Luca Brivio – Purtroppo le condizioni non erano buone, aveva piovuto e dopo qualche giro è incappato in un brutto highside che gli ha procurato la rottura della clavicola destra. Questo è davvero un grande peccato perché questo infortunio è arrivato in un momento davvero positivo per Celestino. I test invernali erano andati molto bene e anche nelle prove libere di questo primo appuntamento stagionale stava andando molto forte. Purtroppo non correrà questo weekend, ma il mese che ci separa dalla seconda gara ci permetterà di tornare subito in pista». La seconda gara del Mondiale Junior è in programma per il 29 aprile, fra poco più di un mese, sul circuito spagnolo di Valencia. Celestino farà di tutto per arrivare pronto a questo appuntamento, supportato da tutto lo staff della Vr46 Riders Academy.