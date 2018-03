Rea torna a vincere, la migliore Ducati è quella privata

BURIRAM – Dopo il round di apertura in cui il ducatista Marco Melandri era riuscito a trionfare in entrambe le gare, oggi sul circuito thailandese di Buriram il campione del mondo in carica Jonathan Rea ritorna sul gradino alto del podio vincendo gara-1 del campionato mondiale Superbike. Il tre volte iridato ha ottenuto la pole position nella mattinata di sabato e, partito dalla prima posizione in griglia, ha condotto praticamente tutta la gara in testa battagliando solo un po’ con il compagno di squadra Tom Sykes nel corso del primi due giri. Prestazione degna di nota quella dello spagnolo Xavi Forés che con la Ducati del team privato Barni Racing ha ottenuto un ottimo secondo posto precedendo sul traguardo la Ducati ufficiale del gallese Chaz Davies il quale, nel penultimo giro, è riuscito a sopravanzare la Honda di Leon Camier, anch’egli autore di una splendida gara.

Il film della gara

Alla partenza scatta bene dalla pole position Jonathan Rea (Kawasaki) seguito a ruota dal compagno di gara Tom Sykes con cui, nel corso del primo giro, si alterna alla testa della corsa. Alle loro spalle Leon Camier (Honda) che, poco dopo, riesce a superare Sykes frapponendosi tra le due Kawasaki ufficiali. Seguono le Ducati di Xavi Forés, Marco Melandri e Chaz Davies. Nel corso del settimo giro Tom Sykes viene superato anche da Xavi Forés (Barni) scivolando in quarta posizione. Nel frattempo Jonathan Rea porta a un secondo e mezzo il distacco sul suo diretto inseguitore Leon Camier. A metà gara anche il pilota Ducati ufficiale Chaz Davies (Ducati) riuscirà a superare l’inglese della Kawasaki e a portarsi in quarta posizione. Intanto è lotta per la sesta posizione tra Marco Melandri (Ducati) e Michael Van Der Mark (Yamaha). Al tredicesimo giro Xavi Forés riesce a sopravanzare Leon Camier portandosi così alle spalle del leader della corsa. Verso la fine della gara anche Chaz Davies prova a dare del filo da torcere al pilota Honda nel tentativo di agguantare il gradino basso del podio, cosa che gli riesce al penultimo giro. Jonathan Rea taglierà il traguardo per primo con 1.5 secondi di vantaggio sulla Ducati del team privato di Xavi Forés e 2.1 secondi su quella ufficiale di Chaz Davies.

Ducati agrodolce

Sorti alterne per il team ufficiale Ducati. Chaz Davies ha centrato uno splendido terzo posto, scalando caparbiamente la classifica, in rimonta dalla nona posizione in griglia: «Partire dalla terza fila non è mai facile, quindi ho semplicemente cercato di essere paziente e trovare il mio ritmo. Ho fatto diversi sorpassi ma, avendo scelto una soluzione diversa dal solito all'anteriore, ho optato per la cautela cercando di capire il comportamento della moto progressivamente. Mi sono divertito a lottare con Camier, che è il mio vicino di casa ed un buon amico, quindi sono felice del terzo posto di oggi. Domani partiremo dalla terza fila ma dal lato esterno della griglia, che è migliore dal punto di vista dell'aderenza. Vorrei migliorare ulteriormente l'assetto, ma siamo tutti vicini come prestazioni quindi saranno i dettagli a fare la differenza». Marco Melandri si è dovuto accontentare dell'ottava posizione al traguardo a causa di problemi di stabilità in rettilineo, in alcuni settori della pista, che gli hanno fatto perdere terreno. «Avevamo trovato prestazioni incoraggianti alla vigilia della gara, ma purtroppo oggi abbiamo nuovamente sofferto con la stabilità sul dritto. Con gomme fresche ero più competitivo ed ho lottato nel gruppo di vertice, ma col passare dei giri ho perso progressivamente terreno. La moto si muoveva molto in accelerazione e su un tracciato come questo, con tre rettilinei, è diventata una gara in salita. Sfortunatamente non siamo ancora riusciti a risolvere questo problema definitivamente, ma la squadra sta lavorando davvero tanto e spero che potremo rifarci domani». La Superbike tornerà in pista domenica alle 11:30 locali per la consueta sessione di warm up in vista di gara-2, con partenza programmata per le ore 16 locali.