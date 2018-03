Chi si rivede! Nel weekend del GP ci sarà anche Fisichella con la Ferrari

MELBOURNE – Il campionato Australian Gt prende il via in questo fine settimana con un poker di gare a supporto del Gran Premio di Formula 1 d’Australia in programma sul circuito di Albert Park, a Melbourne. Sono ben undici i brand rappresentati e due saranno le Ferrari in pista. Ad Albert Park scenderà in pista una Ferrari 488 Gt3, si tratta di quella del team Maranello Motorsport che sarà affidata al pilota di casa Peter Edwards e all’ex pilota della Scuderia Ferrari, Giancarlo Fisichella, già capace di vincere ad Albert Park ai tempi in cui era tra i protagonisti della massima categoria.

Le altre Rosse

L’altra Ferrari in gara sarà la 458 Challenge Evo in corsa nella classe Trophy e affidata a Wayne Mack, già protagonista della stagione 2017, che rappresenterà i colori del team Mack Bros Roofing Products. Nel fine settimana sono in programma quattro gare sprint che promettono di essere avvincenti e combattute. Si comincia al giovedì con due sessioni di qualifica che porteranno poi alla prima gara del programma. Le altre tre saranno nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.